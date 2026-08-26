Autonomia, iniziato l’esame delle intese in commissione

La commissione Affari istituzionali ed Enti locali e la commissione speciale Autonomie e Riordino delle Autonomie locali, hanno avviato i lavori relativi all’adozione dei due schemi d’intesa tra Governo e Regione Lombardia sull’attribuzione di ulteriori forme di autonomia in materia di protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa, nonché di tutela della salute. Nella stessa giornata anche il Comitato per le Autonomie Locali (CAL) si è riunito sullo stesso argomento.

Seduta utile e costruttiva

Presente ai lavori il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza e in video collegamento gli assessori Guido Bertolaso (Welfare) e Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro).

“La seduta è stata utile e costruttiva. Il confronto – ha detto – è sempre stata la nostra ‘stella polare’ lungo tutto il percorso che, entro la fine della legislatura nazionale, porterà l’autonomia in Lombardia”.

In Commissione le intese sull’Autonomia

“Ho illustrato – ha fatto sapere l’esponente della Giunta – le numerose tappe dell’iter di riforma, dal primo voto in Consiglio del febbraio 2015, che decise anche l’indizione dello storico referendum consultivo approvato dai lombardi il 22 ottobre 2017 con il 95,1% di sì, fino agli schemi di intesa deliberati da Camera e Senato lo scorso luglio. Il Consiglio regionale è sempre stato informato e coinvolto lungo tutte le tappe del percorso della riforma”.

Riforma condivisa dai territori

Un lungo iter istituzionale, che Regione Lombardia ha seguito passo dopo passo, arricchendolo grazie alla consultazione costante di territori e stakeholder. “Non abbiamo mai voluto – ha spiegato Piazza – una riforma calata dall’alto. Al contrario, abbiamo fatto modo che fosse condivisa dai territori e dalle forze sociali, che ci hanno sempre offerto stimoli e input, anche attraverso i numerosi incontri organizzati tramite il Patto per lo sviluppo. Condividiamo un obiettivo comune: dare alla Lombardia un governo più vicino ai cittadini, con maggiore efficienza e meno burocrazia”.

I prossimi passaggi

La prossima settimana, mercoledì 2 settembre, le commissioni di Palazzo Pirelli torneranno a riunirsi in forma congiunta per licenziare un testo di risoluzione che passerà poi al vaglio dell’Aula.

Anche il Cal sarà chiamato a esprimere il suo parere obbligatorio e non vincolante.

Il voto in Consiglio regionale è atteso all’inizio del mese prossimo, probabilmente già nella seduta del 10 settembre.