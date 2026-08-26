“Ho seguito con molta attenzione le difficoltà che avete vissuto nei giorni scorsi per il maltempo in alta Valcamonica, restando in costante collegamento con il presidente Fontana, il vostro direttore e con AREU. Ho potuto vedere professionisti determinati e capaci di sacrificarsi nelle situazioni difficili”. Questa la prima parte del messaggio inviato dall’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, al personale dell’Asst Valcamonica.

Assistenza garantita

“Nonostante il maltempo e l’isolamento – ha aggiunto l’assessore – l’Ospedale di Edolo (BS) e la Casa di Comunità di Ponte di Legno (BS) non hanno mai smesso di garantire assistenza ai cittadini. Grazie a voi abbiamo subito messo a disposizione un’ambulanza medicalizzata a Edolo e una infermierizzata a Ponte di Legno, pronte per ogni evenienza. Questo è merito vostro, della vostra professionalità, competenza e di quello spirito di servizio che è il vero valore del nostro sistema sanitario regionale. Un grazie sincero a ciascuno di voi e alla Direzione Strategica dell’Asst Valcamonica per come ha saputo affrontare l’emergenza insieme a Regione Lombardia e AREU”.

“Anche in questo caso – ha concludo Bertolaso nel messaggio – si è potuto constatare che il sistema sanitario di Regione Lombardia sa esprimere eccellenza”.