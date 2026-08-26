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Maltempo Valcamonica, assessore Bertolaso ringrazia personale Asst

La Casa di Comunità di Ponte di Legno

Bertolaso: un grazie sincero a voi e alla Direzione Strategica dell'Asst Valcamonica per come ha affrontato l'emergenza insieme a Regione Lombardia e AREU

“Ho seguito con molta attenzione le difficoltà che avete vissuto nei giorni scorsi per il maltempo in alta Valcamonica, restando in costante collegamento con il presidente Fontana, il vostro direttore e con AREU. Ho potuto vedere professionisti determinati e capaci di sacrificarsi nelle situazioni difficili”. Questa la prima parte del messaggio inviato dall’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, al personale dell’Asst Valcamonica.

Assistenza garantita

“Nonostante il maltempo e l’isolamento – ha aggiunto l’assessore – l’Ospedale di Edolo (BS) e la Casa di Comunità di Ponte di Legno (BS) non hanno mai smesso di garantire assistenza ai cittadini. Grazie a voi abbiamo subito messo a disposizione un’ambulanza medicalizzata a Edolo e una infermierizzata a Ponte di Legno, pronte per ogni evenienza. Questo è merito vostro, della vostra professionalità, competenza e di quello spirito di servizio che è il vero valore del nostro sistema sanitario regionale. Un grazie sincero a ciascuno di voi e alla Direzione Strategica dell’Asst Valcamonica per come ha saputo affrontare l’emergenza insieme a Regione Lombardia e AREU”.

“Anche in questo caso – ha concludo Bertolaso nel messaggio – si è potuto constatare che il sistema sanitario di Regione Lombardia sa esprimere eccellenza”.

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