Regione Lombardia rafforza il proprio sostegno al pluralismo dell’informazione locale aumentando del 50% le risorse destinate al settore. La Giunta regionale ha infatti approvato i criteri del bando 2026 previsto dalla legge regionale 8/2018, portando a 1,5 milioni di euro la dotazione finanziaria a favore delle emittenti radiofoniche e televisive e delle testate giornalistiche online locali.

Presidente Fontana: un presidio fondamentale per i territori

“Con questo provvedimento – ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – rafforziamo concretamente il nostro impegno a tutela del pluralismo e dell’indipendenza dell’informazione locale. Le emittenti radiotelevisive e le testate giornalistiche online rappresentano un presidio fondamentale per le comunità, raccontano quotidianamente i territori e garantiscono ai cittadini un’informazione di prossimità, libera e capillare. L’approvazione dei criteri già nel mese di luglio conferma la volontà della Regione di assicurare tempestività e continuità a un comparto strategico per la vita democratica delle nostre comunità”.

Vicepresidente Alparone: più risorse e tempi certi

“Abbiamo incrementato del 50% la dotazione finanziaria del bando, portandola a 1,5 milioni di euro – ha sottolineato il vicepresidente e assessore al Bilancio e Finanze, Marco Alparone – con l’obiettivo di ampliare la platea dei beneficiari e rispondere in maniera ancora più efficace alle esigenze dell’editoria locale. La scelta di approvare i criteri già in questa fase dell’anno offre agli operatori un quadro certo delle risorse disponibili, facilita la programmazione delle attività e consentirà di completare l’iter amministrativo e la liquidazione dei contributi entro il corrente esercizio finanziario”.

Più risorse per radio, televisioni e testate online

La dotazione complessiva di 1.500.000 euro è ripartita in due linee di intervento:

Linea A – Emittenti radiofoniche e televisive locali: 1.200.000 euro, di cui 976.700 euro destinati alle emittenti televisive operanti in ambito locale e 223.300 euro alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale.

1.200.000 euro, di cui 976.700 euro destinati alle emittenti televisive operanti in ambito locale e 223.300 euro alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale. Linea B – Testate giornalistiche online locali: 300.000 euro.

Criteri premiali e novità dell’edizione 2026

Oltre ai requisiti di ammissibilità previsti dalla legge regionale, la valutazione delle domande terrà conto di specifici criteri premiali riferiti all’attività informativa svolta nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2026.

Tra le novità introdotte per l’edizione 2026 figurano specifiche premialità per le emittenti radiotelevisive che trasmetteranno, anche al di fuori dei tradizionali spazi informativi, contenuti istituzionali di pubblico interesse realizzati da Lombardia Notizie TV, la web tv dell’Agenzia di stampa della Regione Lombardia, e per le testate giornalistiche online che pubblicheranno contenuti informativi prodotti da Lombardia Notizie, contribuendo ad ampliarne la diffusione e a favorire una più capillare conoscenza delle iniziative, dei servizi, dei bandi e delle opportunità promosse da Regione Lombardia.

Domande dal 1° al 23 ottobre

Le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma ‘Bandi e Servizi’ dalle ore 10.00 del 1° ottobre 2026 alle ore 12.00 del 23 ottobre 2026.

A questo link il bando: https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/servizio/catalogo/dettaglio/attivita-produttive-imprese/sostegno-imprese/fondo-regionale-pluralismo-l-innovazione-informazione-radiotelevisiva-editoria-on-line-locale-anno-2026-RLA12026054924