Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Presidenza

Autonomia, via libera del Cdm. Ora parola al Parlamento 

Autonomia via libera cdm

Fontana e Piazza: punto importante per approvare riforma entro legislatura

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge contenente le intese definitive per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione Lombardia, unitamente a quelle di Veneto, Piemonte e Liguria. Un ulteriore passaggio nella direzione dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Le intese approvate dal Governo riguardano materie importanti per lo sviluppo e l’efficientamento della macchina regionale, tra cui la Protezione civile, le professioni di rilievo regionale, la previdenza complementare e il coordinamento della finanza pubblica in materia sanitaria.

Fontana: soddisfatti di questo passaggio

“Siamo soddisfatti per questo passaggio, ora – ha osservato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – la parola passa finalmente al Parlamento che dovrà ultimare l’iter legislativo come previsto entro la fine della legislatura. Questo – ha sottolineato il governatore – non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Proseguiremo il confronto anche con il prossimo Governo nazionale per estendere l’autonomia anche alle altre materie previste dalla nostra Costituzione”.

Piazza: lavorato per intesa solida

Il sottosegretario Piazza e il presidente Fontana

“Abbiamo lavorato per costruire un’intesa solida – ha commentato il sottosegretario regionale con delega all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza – orientata a dare risposte efficaci alla comunità lombarda. L’autonomia gestita con responsabilità trasparente si traduce in maggiore vicinanza ai bisogni reali delle persone. Dopo il definitivo via libera delle Camere – ha concluso Piazza – siamo pronti a dimostrare sul campo la qualità e l’impatto positivo di questa riforma”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima