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Il neonato trovato a Cinisello è al Niguarda: Leone respira da solo

Il direttore di Niguarda, Stefano Martinelli (al centro), aggiorna sulle condizioni di Leone, il bambino ritrovato a Cinisello Balsano

Martinelli (Niguarda): buone condizioni cliniche, si alimenta al biberon

Il piccolo Leone, il neonato ritrovato il 12 ottobre a Cinisello Balsamo (Milano), è in buone condizioni cliniche generali, è vivace e reattivo, respira autonomamente e si alimenta al biberon. Lo riferisce Stefano Martinelli, direttore del Dipartimento Materno Infantile e direttore della Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Niguarda di Milano.

Abbondonato a Cinisello, Leone si trova al Niguarda

“Dal 13 ottobre – spiega Martinelli – abbiamo sospeso il supporto respiratorio: il bambino respira spontaneamente e presenta buoni parametri vitali. Pesa 4 chilogrammi, con un regolare andamento della crescita ponderale, e si alimenta spontaneamente al biberon”. Sono attualmente in corso accertamenti infettivologici e neurologici per escludere eventuali complicanze legate alla nascita non assistita.

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