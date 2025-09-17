Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Cultura
  • Ottimizzato per il web da: Giacomo Orlandini
  • Ottimizzato per il web da: Giacomo Orlandini

Bande musicali, pubblicata la misura di Regione Lombardia

Assessore Caruso: diamo forma concreta al sostegno della musica popolare

Regione Lombardia sostiene la musica popolare. È stato pubblicato sulla piattaforma regionale Bandi e servizi l’avviso per supportare le attività di bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk. La dotazione finanziaria del bando regionale promosso dall’assessore alla Cultura, Francesca Caruso, è di 750.000 euro. L’obiettivo è promuovere la diffusione della cultura musicale amatoriale, salvaguardando tradizioni, repertori popolari e identità delle comunità locali.

Patrimonio culturale e identitario

L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, in foto durante un evento, ha proposto la delibera per il riconoscimento del Museo Virgilio e della Galleria Storica dei Vigili del Fuoco di Mantova come due nuovi istituti museali riconosciuti da Regione Lombardia

“Con la pubblicazione dell’avviso – ha sottolineato Caruso – diamo forma concreta al sostegno dedicato alle bande musicali che avevamo annunciato, confermando la vicinanza al mondo della musica popolare inteso come patrimonio culturale e identitario. Bande, cori, fanfare e gruppi folk svolgono un ruolo fondamentale non solo nella salvaguardia delle tradizioni, ma anche nella coesione sociale e nella formazione dei giovani. Grazie a queste risorse, con il bando in apertura al 1° ottobre, valorizziamo l’impegno di queste realtà garantendo nuove opportunità di crescita e diffusione”.

I contenuti del bando regionale

Il bando (consultabile a questo link), gestito in collaborazione con ANCI Lombardia, resterà aperto dal 1 al 15 ottobre 2025 mettendo a disposizione risorse a fondo perduto per coprire le spese sostenute da gruppi attivi sul territorio regionale. Due le linee di intervento previste. La prima, con una dotazione finanziaria di 400.000 euro, è dedicata al sostegno di attività culturali come spettacoli, concerti, rassegne, corsi di formazione musicale, progetti educativi e iniziative per la valorizzazione del repertorio tradizionale lombardo, acquisti di divise, partiture e abiti funzionali alle attività. La seconda, per un totale di 350.000 euro, è riservata all’acquisto di strumenti musicali, attrezzature, allestimenti.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima