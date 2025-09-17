Bande musicali, pubblicata la misura di Regione Lombardia

Regione Lombardia sostiene la musica popolare. È stato pubblicato sulla piattaforma regionale Bandi e servizi l’avviso per supportare le attività di bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk. La dotazione finanziaria del bando regionale promosso dall’assessore alla Cultura, Francesca Caruso, è di 750.000 euro. L’obiettivo è promuovere la diffusione della cultura musicale amatoriale, salvaguardando tradizioni, repertori popolari e identità delle comunità locali.

Patrimonio culturale e identitario

“Con la pubblicazione dell’avviso – ha sottolineato Caruso – diamo forma concreta al sostegno dedicato alle bande musicali che avevamo annunciato, confermando la vicinanza al mondo della musica popolare inteso come patrimonio culturale e identitario. Bande, cori, fanfare e gruppi folk svolgono un ruolo fondamentale non solo nella salvaguardia delle tradizioni, ma anche nella coesione sociale e nella formazione dei giovani. Grazie a queste risorse, con il bando in apertura al 1° ottobre, valorizziamo l’impegno di queste realtà garantendo nuove opportunità di crescita e diffusione”.

I contenuti del bando regionale

Il bando (consultabile a questo link), gestito in collaborazione con ANCI Lombardia, resterà aperto dal 1 al 15 ottobre 2025 mettendo a disposizione risorse a fondo perduto per coprire le spese sostenute da gruppi attivi sul territorio regionale. Due le linee di intervento previste. La prima, con una dotazione finanziaria di 400.000 euro, è dedicata al sostegno di attività culturali come spettacoli, concerti, rassegne, corsi di formazione musicale, progetti educativi e iniziative per la valorizzazione del repertorio tradizionale lombardo, acquisti di divise, partiture e abiti funzionali alle attività. La seconda, per un totale di 350.000 euro, è riservata all’acquisto di strumenti musicali, attrezzature, allestimenti.