Regione Lombardia prosegue nell’attuazione della Strategia Forestale Nazionale e, grazie a nuove risorse statali, dispone lo scorrimento della graduatoria del bando per i piani di assestamento forestale. L’operazione consente così di finanziare con 1,3 milioni di euro anche le 24 domande inizialmente escluse, aggiungendo quasi 20.000 ettari di superficie forestale che potrà essere controllata e mantenuta in modo più efficace e sostenibile.

Bando assestamento forestale Lombardia con grande adesione

Il bando approvato nel luglio 2025 aveva registrato una forte adesione, con 52 domande presentate da Comuni, Consorzi Forestali e Comunità montane, con un contributo richiesto di circa 3 milioni di euro. La sopravvenuta disponibilità di ulteriori risorse della Strategia Forestale Nazionale, assegnate dal Ministero dell’Agricoltura, consente il finanziamento integrale delle domande ammissibili escluse nella prima fase.

Beduschi: con scorrimento graduatoria risorse a tutte le istanze

“Lo scorrimento della graduatoria – sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – ci consente di dare risposta a tutte le progettualità ammissibili che erano rimaste escluse per carenza di risorse. Parliamo, infatti, di uno strumento fondamentale perché pianificazione forestale significa gestione attiva, tutela degli ecosistemi e capacità di valorizzare in modo sostenibile tutto il patrimonio boschivo lombardo”.

Aumenta resilienza dei boschi lombardi

“Con questa integrazione di risorse – conclude Beduschi – rafforziamo una strategia già bene avviata e completiamo un intervento che porta a pianificare complessivamente oltre 39.000 ettari di foreste. È un investimento che aumenta la resilienza dei nostri boschi e ne sostiene anche la funzione economica e ambientale”.

Il riparto

Di seguito le risorse assegnate suddivise per provincia e Comune o realtà beneficiaria con indicazione dell’importo trasferito da Regione Lombardia.

Bergamo

Mezzoldo – euro 52.470;

Gandino – euro 35.910;

Onore – euro 35.776;

Consorzio Forestale Menna Ortighera – euro 23.000;

Rovetta – euro 52.380;

Brescia

Corteno Golgi – euro 125.000;

Ceto – euro 97.580;

Monno – euro 73.220;

Temù – euro 97.300;

Lozio – euro 48.300;

Connsorzio Forestale Pizzo Badile – euro 35.730;

Breno – euro 99.000;

Darfo Boario Terma/Provincia di Brescia – euro 57.185;

Comunità Montana Sebino Bresciano – euro 105.000;

Ceveno – euro 42.000;

Sale Marasino – euro 52.500.

Como

Caslino d’Erba – euro 41.921.

Sondrio

Aprica – euro 40.500;

Chiuro – euro 36.250;

Montagna in Valtellina – euro 77.358;

Mello – euro 50.400;

Mazzo di Valtellina – euro 52.500;

Colorina – euro 51.450;

Val Masino – euro 37.228.