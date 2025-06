Foreste. Beduschi: bando da 4 milioni per imprese boschive

Obiettivo: promuovere gli investimenti per ammodernare il settore e puntare su innovazione, tracciabilità e sostenibilità, sostenere la crescita delle imprese forestali lombarde e promuovere l’innovazione tecnica e gestionale nel comparto. È questo quello a cui mira il nuovo bando SRD15.2 – Ammodernamenti e miglioramenti, attivato da Regione Lombardia nell’ambito dell’Intervento SRD15 dedicato agli investimenti produttivi forestali.

Beduschi: filiera forestale anello importante

“La filiera forestale – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – rappresenta un anello importante nella gestione sostenibile del territorio e nella valorizzazione delle risorse naturali lombarde. Con questo bando vogliamo dare un impulso concreto all’ammodernamento delle imprese boschive, incentivando l’adozione di tecnologie più efficienti, sicure e rispettose dell’ambiente. Un passo importante per rafforzare la competitività del settore e garantire un presidio attivo delle nostre aree montane e collinari”.

Foreste, da Regione Lombardia un bando da 4 milioni

Il bando, con una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro, si rivolge alle PMI che svolgono attività selvicolturali, utilizzazioni forestali e prima trasformazione dei prodotti legnosi. In Lombardia operano 325 imprese boschive, con oltre 1.600 addetti e 28 Consorzi forestali attivi su 88.000 ettari che, assieme alle segherie lombarde, costituiscono un comparto in crescita, che rappresenta una risorsa concreta soprattutto per le aree interne e montane.

Interventi finanziabili con bando foreste della Lombardia da 4 milioni

Sono finanziabili interventi relativi a: ammodernamento e riconversione di immobili e infrastrutture aziendali; acquisto di nuove macchine e attrezzature per il taglio, l’allestimento, l’esbosco e la prima lavorazione del legname. Risorse anche per introduzione di innovazioni tecniche e gestionali nei processi produttivi; realizzazione e gestione di piattaforme logistiche web per la commercializzazione dei prodotti legnosi; miglioramento qualitativo, promozione e differenziazione della produzione. Sono, altresì, finanziabili le azioni di valorizzazione, anche energetica, dei residui di lavorazione; adeguamento ai sistemi di tracciabilità e certificazione (ISO 17225), se collegati all’acquisto di nuove attrezzature.

Contributo previsto

Il contributo previsto è pari al 40% della spesa ammessa. Le domande possono essere presentate dal 12 settembre al 27 novembre 2025, corredate dal Piano d’investimento.

Lombardia: boschi e foreste per oltre 618.000 ettari

In Lombardia boschi e foreste coprono oltre 618.000 ettari, pari a un quarto del territorio regionale, con un patrimonio legnoso stimato in 145 milioni di metri cubi, in crescita di 3 milioni di metri cubi l’anno. In un secolo, la superficie boscata è aumentata del 45%, contribuendo in modo significativo all’assorbimento di CO₂: oltre 103 milioni di tonnellate trattenute. La provincia più boscata è Brescia (171.000 ettari), mentre i tassi di copertura più elevati si registrano a Como, Lecco, Bergamo, Varese e Sondrio, con punte vicine o superiori al 40%.

Sostegno a settore promuove gestione attiva bosco e sostenibilità

“Investire nel settore forestale – conclude Beduschi – significa non solo sostenere imprese che operano in contesti spesso complessi e marginali, ma anche promuovere una gestione attiva del bosco. Ovvero una pratica capace di generare valore economico, ambientale e sociale. Le risorse introdotte daranno infatti nuovo slancio a una filiera che può crescere. E può farlo puntando su innovazione, sostenibilità e tracciabilità. Pienamente in linea con le sfide del mercato e della transizione ecologica”.