Regione Lombardia rafforza il proprio impegno per la prevenzione del rischio idrogeologico, la sicurezza e la resilienza del territorio con un incremento della dotazione finanziaria del Bando Dissesti 2024, destinato a sostenere gli interventi di mitigazione del rischio e di messa in sicurezza delle aree maggiormente esposte a fenomeni di dissesto. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore regionale con delega a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, di concerto con Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile) e Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi).

Bando Dissesti 2024 con nuovo finanziamento da 52 milioni

L’aumento delle risorse disponibili del Bando Dissesti 2024 conta un finanziamento pari complessivamente a 52.371.349 euro derivanti da due distinte linee di finanziamento:

• 31.215.130 euro a valere sulle risorse regionali stanziate dalla Legge regionale 21 del 31 dicembre 2025 ‘Bilancio di previsione 2026-2028’;

• 21.156.219 euro provenienti dalla riprogrammazione del Programma regionale Fesr 2021 – 2027 finalizzati al ripristino e alla protezione del ciclo dell’acqua, nonché al rafforzamento della capacità del territorio di rispondere agli effetti dei cambiamenti climatici.

Risorse anche dal Fesr

Le risorse Fesr saranno destinate al finanziamento degli interventi ricadenti nella tipologia a) del bando, relativa alla realizzazione e manutenzione straordinaria di opere idrauliche e di regimazione idraulica del reticolo minore di competenza comunale, opere fondamentali per aumentare la resilienza dei territori e ridurre le condizioni di rischio per le comunità locali.

“L’incremento della dotazione del bando – afferma l’assessore Massimo Sertori – rappresenta un investimento strategico per il futuro dei nostri territori. Con oltre 52 milioni di euro mettiamo in campo risorse senza precedenti per accelerare gli interventi di prevenzione, aumentare la sicurezza delle comunità locali e rafforzare la capacità dei territori di affrontare gli effetti degli eventi meteorologici sempre più intensi e frequenti. Investire nella difesa del suolo significa tutelare persone, infrastrutture e attività economiche, costruendo territori più resilienti e sicuri per le generazioni future”.

Cresce numero progetti finanziati

“Grazie a questo ulteriore stanziamento – conclude Massimo Sertori – sarà possibile ampliare il numero degli interventi finanziabili, fornendo una risposta concreta alle esigenze espresse dagli enti locali e contribuendo a una più efficace azione di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico sul territorio regionale.

La Russa: rafforziamo capacità dei territori di prevenire emergenze

“La prevenzione è il primo e più efficace strumento di Protezione civile – aggiunge l’assessore Romano La Russa – investire nella messa in sicurezza del territorio significa ridurre i rischi per i cittadini, proteggere infrastrutture strategiche e consentire al nostro sistema di operare in condizioni di maggiore efficacia. Con questo importante stanziamento Regione Lombardia conferma la volontà di affiancare concretamente gli Enti locali, rafforzando la capacità dei territori di prevenire e affrontare le emergenze. La sicurezza delle comunità passa innanzitutto dalla cura del territorio e continuiamo ad investire in questa direzione”.

Comazzi: sostegno per opere fondamentali

“Con lo scorrimento della graduatoria del Bando Dissesti – sottolinea l’assessore Comazzi – mettiamo a disposizione ulteriori risorse per sostenere i comuni nella realizzazione di opere fondamentali per la sicurezza e la tutela del territorio. Regione Lombardia conferma così la propria attenzione verso le aree montane e più fragili, rafforzando la prevenzione del rischio idrogeologico e offrendo risposte concrete alle esigenze degli enti locali. Un impegno che prosegue con l’obiettivo di proteggere i cittadini e garantire maggiore sicurezza alle comunità”.

Il riparto

Di seguito il riparto degli interventi per provincia con numero delle domande ammesse e importo concesso.

Bergamo 39 domande 13.845.510 euro

Brescia 33 domande 8.623.724 euro

Como 28 domande 10.401.249 euro

Lecco 20 domande 3.968.419 euro

Pavia 8 domande 1.852.935 euro

Sondrio 29 domande 9.107.199 euro

Varese 17 domande 4.572.310 euro.

Comuni, Comunità montane, Unioni di comuni e parchi

Questi i soggetti finanziati suddivisi per provincia.

Bergamo

Val Brembilla 135.000 euro

Albino 318.000 euro

Azzone 108.945 euro

Valgoglio 386.900 euro

Costa Valle Imagna 225.000 euro

Santa Brigida 792.000 euro

Grone 178.200 euro

Torre de’ Busi 628.082 euro

Camerata Cornello 122.588 euro

Cusio 380.424 euro

Schilpario 582.008 euro

Villa d’Almè 105.735 euro

Selvino 254.734 euro

Serina 267.242 euro

Ubiale Clanezzo 101.805 euro

Oltressenda Alta 311.000 euro

Parzanica 103.900 euro

Luzzana 234.900 euro

Zogno 100.000 euro

San Pellegrino Terme 800.000 euro

Costa di Serina 243.000 euro

Strozza 179.064 euro

Endine Gaiano 756.500 euro

Parre 269.910 euro

Piazzatorre 200.905 euro

Sedrina 120.000 euro

Bracca 385.000 euro

Comunità montana Valle Seriana 800.000 euro

Berzo San Fermo 665.580 euro

Berbenno 133.500 euro

Oltre il Colle 631.589 euro

Comunità montana Laghi bergamaschi 800.000 euro

Gorno 697.190 euro

Comunità montana Scalve 499.088 euro

Ranica 310.000 euro

Foresto Sparso 150.300 euro

Monasterolo del Castello 198.713 euro

Ranzanico 263.700 euro

Rogno 405.000 euro

Brescia

Comunità montana Valle Camonica 197.500 euro

Temù 265.000 euro

Darfo Boario Terme 122.850 euro

Monno 686.075 euro

Pian Camuno 142.200 euro

Sonico 104.287 euro

Angolo Terme 216.346 euro

Saviore dell’Adamello 226.153 euro

Incudine 102.700 euro

Borno 169.011 euro

Vione 390.000 euro

Provaglio Val Sabbia 101.037 euro

Cedegolo 232.590 euro

Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica 430.000 euro

Sulzano 176.000 euro

Zone 111.149 euro

Sarezzo 100.000 euro

Comunità montana Valle Trompia 787.061 euro

Pertica Bassa 261.000 euro

Ome 720.000 euro

Gussago 103.668 euro

Paisco Loveno 180.000 euro

Breno 379.200 euro

Comunità montana Parco Alto Garda Bresciano 383.500 euro

Comunità montana Sebino Bresciano 158.346 euro

Villanuova sul Clisi 366.190 euro

Vezza d’Oglio 247.500 euro

Bienno 229.100 euro

Corteno Golgi 296.250 euro

Sellero 197.500 euro

Toscolano Maderno 262.498 euro

Sale Marasino 153.906 euro

Bione 125.100 euro

Como

Dongo 790.000 euro

San Nazzaro Val Cavargna 280.000 euro

Carlazzo 165.900 euro

San Siro 429.791 euro

Trezzone 404.000 euro

Cusino 102.245

Lasnigo 203.500

Moltrasio 186.530 euro

Stazzona 180.600 euro

Erba 459.000 euro

Porlezza 800.000 euro

Albese con Cassano 643.500 euro

Caslino d’Erba 270.000 euro

Comunità montana Triangolo Lariano 769.856 euro

Corrido 134.000 euro

Laglio 280.000 euro

Longone al Segrino 288.500 euro

Cremia 800.000 euro

Musso 499.500 euro

Caglio 270.000 euro

Pognana Lario 650.747 euro

Brienno 179.000 euro

Barni 172.307 euro

Gravedona ed Uniti 449.500 euro

San Bartolomeo Val Cavargna 157.500 euro

Parco regionale della Valle del Lambro 317.820 euro

Cavargna 117.000 euro

Dosso del Liro 400.500 euro

Lecco

Sueglio 263.500 euro

Galbiate 100.000 euro

Cortenova 177.750 euro

Introbio 252.800 euro

Casargo 116.626 euro

Barzio 202.450 euro

Margno 130.666 euro

Ente per la gestione del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone 106.800 euro

Bellano 442.580 euro

Dervio 240.000 euro

Garlate 132.000 euro

Valvarrone 503.000 euro

Suello 110.000 euro

Valgreghentino 166.500 euro

Carenno 126.635 euro

Olginate 101.937 euro

Colle Brianza 100.250 euro

Ello 116.937 euro

Lierna 223.853 euro

Primaluna 355.133 euro

Pavia

Montalto Pavese 217.204 euro

Brallo di Pregola 184.428 euro

Menconico 463.195 euro

Pavia 330.330 euro

Borgoratto Mormorolo 112.148 euro

Montesegale 106.298 euro

Borgo Priolo 274.004 euro

Val di Nizza 165.327 euro

Sondrio

Delebio 457.565 euro

Teglio 214.200 euro

Prata Camportaccio 168.000 euro

Novate Mezzola 688.000 euro

Colorina 585.000 euro

Gerola Alta 800.000 euro

Piateda 268.500 euro

Castione Andevenno 197.500 euro

Villa di Chiavenna 221.200 euro

Lovero 282.007 euro

Villa di Tirano 100.684 euro

Piantedo 455.400 euro

Castello dell’Acqua 290.875 euro

Comunità montana Valtellina di Tirano 100.274 euro

Comunità montana Alta Valtellina 590.000 euro

Comunità montana Valchiavenna 432.160 euro

Samolaco 186.300 euro

Chiuro 138.600 euro

San Giacomo Filippo 255.000 euro

Rasura 124.200 euro

Torre di Santa Maria 100.070 euro

Cedrasco 304.150 euro

Bema 630.000 euro

Pedesina 128.250 euro

Sondrio 134.000 euro

Val Masino 256.263 euro

Poggiridenti 540.000 euro

Grosotto 459.000 euro

Varese