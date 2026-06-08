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Lombardia Notizie / Sicurezza e protezione civile

Protezione civile, 1,2 milioni di euro per rafforzare la prevenzione

In foto un operatore di Protezione civile in piazza Città di Lombardia: con una delibera di Giunta vengono stanziati fondi per l’aggiornamento dei piani in scenari di rischio

La Russa: potenziamo strumenti per chi ogni giorno garantisce la sicurezza

Regione Lombardia continua a supportare concretamente le attività di Protezione civile. Con una delibera di Giunta, approvata su proposta dell’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, sono stati stanziati 1,2 milioni di euro per il sostegno alle attività di redazione, aggiornamento, revisione, adeguamento e attuazione dei Piani di area vasta di Protezione civile in tutte le province della Lombardia e per la Città metropolitana di Milano per il biennio 2026-2027.

Protezione civile e scenari di rischio, pianificazione strumento fondamentale

In foto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, commenta la delibera che aumenta la prevenzione negli scenari di rischio“Con questo provvedimento – commenta l’assessore La Russa – confermiamo l’attenzione concreta di Regione Lombardia nei confronti del sistema di Protezione civile e degli enti territoriali che ogni giorno operano per garantire la sicurezza dei cittadini. La pianificazione rappresenta uno strumento fondamentale per affrontare in modo efficace le emergenze e per coordinare al meglio le risorse disponibili sul territorio”.

“Attraverso questi contributi – continua La Russa – sosteniamo le Province e la Città metropolitana di Milano nell’aggiornamento e nell’adeguamento dei Piani di area vasta ai più recenti sviluppi normativi, rafforzando così la capacità di prevenzione e di risposta dell’intero sistema regionale di Protezione civile”.

I Piani di area vasta

I Piani di area vasta sono uno strumento operativo di Protezione civile in cui sono individuati gli scenari di rischio per i territori di pertinenza, come quelli, ad esempio, idrogeologico, sismico, incendio boschivo o valanghe. In questo quadro la pianificazione assume un ruolo cardine e viene svolto dai Piani di area vasta di Protezione civile, che comprendono anche i modelli di intervento e le risorse a disposizione, il raccordo informativo con le strutture di allertamento e l’individuazione dei flussi di comunicazione tra le componenti del Sistema di Protezione civile.

Per sostenere le attività di pianificazione e aggiornamento ai recenti sviluppi normativi, Regione Lombardia ha previsto un contributo di 370.000 euro per il 2026 e di 830.000 euro per il 2027.

Coinvolte tutte le province della Lombardia e la Città metropolitana di Milano

Questa la divisione del contributo economico per province:

  • Bergamo: 128.500 euro;
  • Brescia: 147.965 euro;
  • Como: 92.191 euro;
  • Cremona: 90.072 euro;
  • Lecco: 74.857 euro;
  • Lodi: 70.007 euro;
  • Mantova: 90.321 euro;
  • Milano: 125.259 euro;
  • Monza e Brianza: 72.797 euro;
  • Pavia: 115.812 euro;
  • Sondrio: 99.072 euro;
  • Varese: 93.140 euro.
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