Regione Lombardia continua a supportare concretamente le attività di Protezione civile. Con una delibera di Giunta, approvata su proposta dell’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, sono stati stanziati 1,2 milioni di euro per il sostegno alle attività di redazione, aggiornamento, revisione, adeguamento e attuazione dei Piani di area vasta di Protezione civile in tutte le province della Lombardia e per la Città metropolitana di Milano per il biennio 2026-2027.

Protezione civile e scenari di rischio, pianificazione strumento fondamentale

“Con questo provvedimento – commenta l’assessore La Russa – confermiamo l’attenzione concreta di Regione Lombardia nei confronti del sistema di Protezione civile e degli enti territoriali che ogni giorno operano per garantire la sicurezza dei cittadini. La pianificazione rappresenta uno strumento fondamentale per affrontare in modo efficace le emergenze e per coordinare al meglio le risorse disponibili sul territorio”.

“Attraverso questi contributi – continua La Russa – sosteniamo le Province e la Città metropolitana di Milano nell’aggiornamento e nell’adeguamento dei Piani di area vasta ai più recenti sviluppi normativi, rafforzando così la capacità di prevenzione e di risposta dell’intero sistema regionale di Protezione civile”.

I Piani di area vasta

I Piani di area vasta sono uno strumento operativo di Protezione civile in cui sono individuati gli scenari di rischio per i territori di pertinenza, come quelli, ad esempio, idrogeologico, sismico, incendio boschivo o valanghe. In questo quadro la pianificazione assume un ruolo cardine e viene svolto dai Piani di area vasta di Protezione civile, che comprendono anche i modelli di intervento e le risorse a disposizione, il raccordo informativo con le strutture di allertamento e l’individuazione dei flussi di comunicazione tra le componenti del Sistema di Protezione civile.

Per sostenere le attività di pianificazione e aggiornamento ai recenti sviluppi normativi, Regione Lombardia ha previsto un contributo di 370.000 euro per il 2026 e di 830.000 euro per il 2027.

Coinvolte tutte le province della Lombardia e la Città metropolitana di Milano

Questa la divisione del contributo economico per province: