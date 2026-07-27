La Lombardia è ai vertici dello Sport italiano, come risulta dall’ ‘Indice di sportività’, indagine realizzata da ‘PTS Sport ‘e pubblicata da ‘il Sole 24 Ore’ nell’ambito del progetto Qualità della Vita.

Indagine sport, in Lombardia risultati che premiano gli sforzi

“Siamo orgogliosi che quest’anno la Lombardia – ha commentato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani Federica Picchi – sia al vertice di questa classifica. È un risultato che premia anche lo sforzo corale di Regione Lombardia che ha ospitato i Giochi Olimpici Invernali 2026”.

Bandi dedicati

“A contribuire alla legacy olimpica – ha quindi ricordato Picchi – concorre anche il nostro bando ‘Impianti sportivi’ da 100 milioni, il più grande mai realizzato da Regione Lombardia e rifinanziato anche recentemente. Così l’investimento aumenterà di ulteriori 9 milioni, prevedendo interventi in tutte le province. Abbiamo inoltre potenziato la ‘Dote Sport’ e i contributi alle associazioni sportive e rivisto e ampliato il finanziamento ai grandi eventi sportivi e alle manifestazioni territoriali”.

“Risultati così importanti – ha quindi concluso il sottosegretario – non sarebbero, tuttavia, possibili senza il lavoro quotidiano delle Federazioni e delle società sportive, agonistiche e dilettantistiche, che operano sui territori in collaborazione con Regione Lombardia”.