Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria
  • Ottimizzato per il web da: Fausta Sbisà
  • Ottimizzato per il web da: Fausta Sbisà

Sport. Lombardia prima in classifica nell’indagine PTS – Sole 24 ore

indagine sport Lombardia

Sottosegretario Picchi: orgogliosi di un sistema che funziona

La Lombardia è ai vertici dello Sport italiano, come risulta dall’ ‘Indice di sportività’, indagine realizzata da ‘PTS Sport ‘e pubblicata da ‘il Sole 24 Ore’ nell’ambito del progetto Qualità della Vita.

indagine sport LombardiaIndagine sport, in Lombardia risultati che premiano gli sforzi 

“Siamo orgogliosi che quest’anno la Lombardia – ha commentato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani Federica Picchi – sia al vertice di questa classifica. È un risultato che premia anche lo sforzo corale di Regione Lombardia che ha ospitato i Giochi Olimpici Invernali 2026”.

Bandi dedicati

“A contribuire alla legacy olimpica – ha quindi ricordato Picchi – concorre anche il nostro bando ‘Impianti sportivi’ da 100 milioni, il più grande mai realizzato da Regione Lombardia e rifinanziato anche recentemente. Così l’investimento aumenterà di ulteriori 9 milioni, prevedendo interventi in tutte le province. Abbiamo inoltre potenziato la ‘Dote Sport’ e i contributi alle associazioni sportive e rivisto e ampliato il finanziamento ai grandi eventi sportivi e alle manifestazioni territoriali”.

“Risultati così importanti – ha quindi concluso il sottosegretario – non sarebbero, tuttavia, possibili senza il lavoro quotidiano delle Federazioni e delle società sportive, agonistiche e dilettantistiche, che operano sui territori in collaborazione con Regione Lombardia”.

 

 

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima