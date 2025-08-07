LNews-BANDO GIOVANI SMART, OLTRE 340 DOMANDE PRESENTATE. SOTTOSEGRETARIO PICCHI: UN GRANDE SUCCESSO

REGIONE LOMBARDIA HA PORTATO DA 3 A 5,6 MILIONI IL BUDGET PER L’INIZIATIVA

(LNews – Milano, 07 ago) Straordinario successo per la terza edizione del bando ‘Giovani Smart’ di Regione Lombardia: sono infatti 345 le domande presentate da enti, Comuni e realtà associative di tutte le province lombarde, in crescita rispetto alle edizioni precedenti (rispettivamente 229 e 250 domande).

“Un risultato – ha spiegato Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con deleghe allo Sport e ai Giovani – che dimostra il successo della nostra strategia comunicativa e i frutti di un tour di due mesi che ha toccato tutte le province lombarde incontrando le esigenze e i bisogni dei singoli territori”.

“Questa importante risposta – ha sottolineato – dimostra anche la vitalità del nostro tessuto sociale e la voglia dei giovani di essere protagonisti responsabili del perseguimento di politiche del bene comune. Anche per questo abbiamo aumentato consistentemente il budget di questo Bando, portandolo dai 3 ai 5,6 milioni di euro”.

“Regione Lombardia – ha concluso Picchi – crede nelle nuove generazioni e investe concretamente su progetti che parlano di comunità, prevenzione, creatività e talento”.

Il bando è parte del piano regionale Generazione Lombardia, con l’obiettivo di sostenere attività aggregative, culturali, sportive e sociali rivolte ai giovani tra i 15 e i 34 anni. (LNews)

