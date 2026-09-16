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Bando associazioni sportive, ammesso il 70% del totale delle domande

Picchi:

Nuovo passo avanti per il bando che finanzia le attività di Associazioni e Società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) e di Comitati e Delegazioni degli organismi sportivi – Anno 2025. È stato pubblicato sul Burl il decreto di approvazione delle graduatorie.

Associazioni sportive spina dorsale dello sport lombardo

“Sono circa 2.102 le domande pervenute, di cui 1.480 finanziate, più del 70% del totale delle domande ammissibili (2.069), percentuale di copertura mai realizzata prima. Tra queste – afferma Federica Picchi, sottosegretario allo Sport e Giovani di Regione Lombardia69 sulla base della riserva paralimpica. Con il nuovo incremento di 550.000 euro, che si aggiunge ai 747.000 stanziati a giugno 2026, portiamo a 3,3 milioni di euro le risorse regionali dedicate al bando annuale per le associazioni sportive, spina dorsale dello sport lombardo, capace di offrire servizi a persone di tutte le età e con abilità diverse”.

“Abbiamo lavorato alla revisione dei criteri del bando – aggiunge Picchi – per rafforzare il valore formativo dello sport nei territori più periferici: è nata così una nuova linea di intervento dedicata alle ASD e SSD più piccole attive nelle aree interne, nei comuni montani e nei piccoli centri. Il bando prevede, inoltre, una riserva del 10% per le associazioni con sezione paralimpica e una premialità su percorsi dedicati all’inclusione di persone con disabilità e fragilità sociale”.

Il documento è consultabile al seguente link.

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