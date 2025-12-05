Logo Regione Lombardia

Regione Lombardia approva graduatorie bando ‘Manifestazioni sportive’

Approvate le graduatorie per il secondo trimestre del bando di Regione Lombardia  a sostegno delle manifestazioni sportive sul territorio , equitazione (in foto) compresa.

Picchi: sostegno concreto agli eventi che valorizzano i territori

Approvate le graduatorie per il secondo trimestre del bando di Regione Lombardia  a sostegno delle manifestazioni sportive sul territorio lombardo per le iniziative programmate dal 1° gennaio al 31 marzo 2026.

Per questa tranche il bando ha registrato 81 domande ammesse all’istruttoria. Al termine della valutazione risultano 79 domande ammissibili e 2 non ammesse. Lo rende noto Federica Picchi sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e ai Giovani.

Lombardia, approvate graduatorie bando Manifestazioni sportive

“Con le risorse disponibili, 250.000 euro per il primo trimestre 2026 – ha spiegato Picchi –  sono stati finanziati 20 progetti, di cui 3 relativi a manifestazioni paralimpiche e 17 eventi sportivi di carattere generale e in modo capillare sul territorio. Questo provvedimento conferma quindi l’impegno di Regione Lombardia nel valorizzare lo sport come motore di coesione sociale, benessere e crescita del territorio. Le manifestazioni selezionate, sia agonistiche che amatoriali, contribuiranno a promuovere la partecipazione dei cittadini e a rafforzare il tessuto associativo lombardo”.

Il bando nel suo complesso prevede contributi a fondo perduto per iniziative senza scopo di lucro, con costi complessivi superiori a 5.000 euro, realizzate in Lombardia nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2025 e il 30 giugno 2026.

Sostegno organizzazioni locali

“Con l’approvazione della graduatoria per le manifestazioni dei primi mesi del 2026  – ha aggiunto – si conferma il sostegno alle organizzazioni locali — associazioni, comitati, Pro Loco ed enti locali — che animano il territorio attraverso eventi capaci di generare partecipazione, promozione turistica e ricadute positive sulle comunità”.

“Questa dotazione  – ha concluso Federica Picchi – permetterà di sostenere eventi che spesso rappresentano un punto di riferimento per le comunità locali”.

Per informazioni e per consultare l’elenco delle iniziative finanziate, è possibile fare riferimento al sito della Regione Lombardia nella sezione “Bandi e Servizi — Sport”.

