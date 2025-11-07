Regione Lombardia ha approvato la graduatoria per l’agricoltura della misura SRB01 – Sostegno alle zone con svantaggi naturali di montagna, prevista dal Piano Strategico della PAC 2023-2027. Il provvedimento consente di erogare 17 milioni di euro a favore delle aziende agricole operanti nei territori montani, a compensazione dei maggiori costi e delle difficoltà connesse alla gestione in aree particolarmente complesse.

Beduschi: riconosciamo valore di chi fa agricoltura in montagna

“Con questa misura – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – riconosciamo concretamente il valore di chi continua a lavorare in montagna, mantenendo vive le nostre valli e assicurando la cura di paesaggi e risorse naturali. L’agricoltura di montagna rappresenta un presidio strategico per l’equilibrio ambientale e sociale dei territori lombardi: queste imprese, spesso familiari, operano in condizioni difficili ma svolgono un ruolo fondamentale per la tutela del territorio e la sua economia diffusa”.

Agricoltura di montagna, i fondi della Lombardia per la misura SRB01

Le province maggiormente interessate sono Sondrio (7 milioni), Bergamo (4 milioni) e Brescia (3,6 milioni).

Il contributo, erogato sotto forma di indennità annuale per ettaro, è destinato alle imprese zootecniche, viticole e frutticole situate nei Comuni classificati come montani svantaggiati. L’importo dell’aiuto varia in base al sistema produttivo e alla tipologia colturale, secondo le classi definite dal bando.

Contributo importante

“Anche nel 2025 – conclude Beduschi – è stato fondamentale questo contributo, importante per mantenere viva l’agricoltura di montagna. Non si tratta solo di aiutare un comparto produttivo, ma di rafforzare un modello di sviluppo che unisce sostenibilità, tradizione e innovazione. Continuare a investire in queste aziende significa garantire futuro a intere comunità e preservare un patrimonio di valore unico per la Lombardia”.

Il riparto

Di seguito il riparto con indicazione di provincia, numero di aziende finanziate e totale provinciale delle risorse erogate.