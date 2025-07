Al via il progetto ‘Rozzano Sicura’, più controlli sul territorio

Regione Lombardia e Comune di Rozzano insieme per rafforzare la sicurezza urbana e stradale. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, ha approvato lo schema di accordo per la realizzazione del progetto ‘Rozzano Sicura’, con un contributo regionale che coprirà le spese per il lavoro straordinario degli operatori.

Il progetto prevede servizi straordinari di Polizia Locale da agosto a dicembre 2025, finalizzati a aumentare la sicurezza stradale con controlli mirati in orari sensibili; contrastare la microcriminalità, il consumo di alcol e droga soprattutto tra i giovani; prevenire l’occupazione abusiva degli alloggi ALER; garantire controlli nei locali e durante le manifestazioni pubbliche; favorire una presenza capillare della Polizia Locale sul territorio, in sinergia con le Forze dell’ordine e su indicazione della Prefettura di Milano.

“Questo intervento – ha dichiarato l’assessore La Russa – è la risposta concreta a un’esigenza del territorio, in un’area che presenta criticità complesse. Rafforziamo il presidio, soprattutto in orario serale e notturno, per contrastare microcriminalità e degrado, e garantire maggiore tranquillità a famiglie e residenti. Tra l’altro, ripetuti episodi di violenza registrati a Rozzano tra fine maggio e inizio giugno impongono una risposta istituzionale pronta e coordinata. Tra le attività, sono previsti controlli notturni, servizi straordinari diurni nei parchi pubblici e nelle aree più sensibili, utilizzo di unità cinofile per contrastare lo spaccio di stupefacenti e sopralluoghi e sgomberi degli alloggi ALER occupati abusivamente”.

“Ancora una volta, quindi – ha concluso l’assessore La Russa – Regione Lombardia è al fianco dei cittadini con risorse concrete e misure operative rafforzate“.

Il progetto, coordinato dal Comando della Polizia Locale di Rozzano, si inserisce nell’ambito dell’accordo triennale per la promozione della sicurezza integrata siglato da Regione Lombardia, Ministero dell’Interno e ANCI Lombardia, e rappresenta un modello replicabile di collaborazione istituzionale e presidio del territorio.