Morte stilista Valentino, Fontana: inimitabile il suo ‘Rosso’

Valentino Garavani, per la scomparsa dello stilista il cordoglio del presidente Fontana e della Giunta della Lombardia (foto Ansa)

Il governatore della Lombardia: ci lascia davvero un 'grandissimo' della moda Era nato a Voghera (Pavia) 93 anni fa, ha segnato storia dell'eleganza

“Ci lascia un altro ‘grandissimo’ della Moda. Originario di Voghera, ha contribuito in maniera importante all’affermazione del Made in Italy nel mondo”. Così il presidente Attilio Fontana, a nome della Giunta regionale della Lombardia, nel rivolgere le più sentite condoglianze ai familiari, ricorda Valentino Garavani. “Con uno stile inconfondibile – ha aggiunto Attilio Fontana – ha segnato la storia dell’eleganza, dimostrandosi sempre attuale e sensibile al cambiamento dei tempi, senza però mai perdere la propria identità”. “Inarrivabile e inimitabile il suo ‘Rosso Valentino‘” ha concluso il governatore.

@foto Ansa

