Inaugurata a Milano la Biblioteca dello Sport intitolata a Gianni Mura

Sottosegretario Cattaneo: lo sport è un grande strumento di integrazione sociale e culturale

Inaugurata nel quartiere Isola di Milano la ‘Biblioteca dello Sport’ intitolata a Gianni Mura, storica firma del giornalismo sportivo, capace di raccontare le competizioni non solo sotto la lente dell’agonismo, ma come fenomeni sociali e culturali.

All’apertura degli spazi hanno partecipato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo e Paolo Maggioni, promotore dell’iniziativa, giornalista e conduttore de ‘La domenica sportiva‘.

La sede della nuova biblioteca è in via Confalonieri 3 e l’inaugurazione sarà seguita da quattro giorni di eventi, dal 25 al 28 febbraio, promossi da Altropallone, associazione che ha ideato e sostenuto il progetto. Tra i presenti gli assessori comunali Tommaso Sacchi (Cultura) e Emanuel Conte (Bilancio).

Cattaneo: connubio sport e cooperazione

“Accogliamo con grande favore – ha dichiarato il sottosegretario – l’inaugurazione della ‘Biblioteca dello Sport’ intitolata al grande giornalista sportivo Gianni Mura. Un progetto di alto valore culturale promosso dall’Associazione Altropallone. Di questa realtà – ha aggiunto Cattaneo – desidero sottolineare la grande capacità di utilizzare lo sport come strumento di integrazione sociale e culturale, promuovendo coesione, educazione dei giovani e stili di vita sani attraverso progetti di cooperazione sia a livello nazionale sia internazionale. Si tratta di temi centrali nell’azione amministrativa di Regione Lombardia”. “Grazie a iniziative come quelle di Altropallone – ha proseguito – che avvicinano le persone allo sport e lo rendono un linguaggio comune tra generazioni e comunità diverse, è possibile costruire relazioni solide e favorire uno sviluppo condiviso, come dimostrano anche le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026”.

Maggioni: un regalo per Milano

“La Biblioteca è un regalo per Milano – ha spiegato Paolo Maggioni -. L’obiettivo è creare uno spazio aperto dove studiare, giocare, incontrarsi, dibattere su sport, cultura e società, mantenendo vivo lo spirito con cui Mura ha raccontato generazioni di campioni e cambiamenti del Paese”.

I primi volumi sono stati donati da autori e cittadini e la raccolta continuerà nel tempo, con una formula partecipata e aperta a nuovi contributi.

Sono 2.173 i volumi già catalogati e disponibili, una raccolta nata grazie alle donazioni di autori, case editrici e cittadini e destinata ad arricchirsi ulteriormente nel tempo grazie al contributo di chi vorrà donare libri dedicati allo sport, alla sua storia e ai suoi valori. Cittadini, associazioni e appassionati potranno inoltre prendere parte attiva alla vita della Biblioteca con proposte e iniziative, contribuendo a renderla uno spazio sempre più vivo e partecipato. È possibile sostenere le attività anche attraverso la sottoscrizione della tessera annuale del costo di 10 euro, direttamente in sede.

La Biblioteca entrerà a far parte del sistema bibliotecario milanese e sarà aperta ogni martedì e giovedì dalle 14 alle 18 e ogni sabato dalle 9 alle 13. È pensata come un luogo da vivere quotidianamente, dove leggere, studiare, incontrarsi e confrontarsi sui temi dello sport e della società.

La ‘Biblioteca dello Sport Gianni Mura’ è realizzata in uno degli spazi di proprietà del Comune assegnati attraverso il programma di bandi ‘Sefémm’, attivati dal 2022 e dedicati ad associazioni ed enti no profit. La sua nascita si inserisce nel percorso di Altropallone, l’associazione che da quasi trent’anni, anche attraverso l’omonimo Premio, promuove lo sport e il gioco come strumenti di inclusione, crescita sociale e contrasto al razzismo e alle discriminazioni.

 

 
