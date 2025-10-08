Premiati all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, in occasione della manifestazione ‘Sport movies & Tv‘, gli atleti paralimpici che hanno ottenuto importanti riconoscimenti nelle rispettive discipline.

Presente, tra gli altri, Federica Picchi sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani.

“Lo sport è per tutti, per questo – ha commentato Federica Picchi – vogliamo dare il messaggio che serve a potenziare le nostre diverse abilità, riesce a ricreare l’autostima e l’indipendenza, quindi abbiamo trovato un valore straordinario nei paratleti e soprattutto nelle persone con diverse abilità ed è per questo Regione Lombardia, tra l’altro, sta avviando dei progetti con il Comitato italiano paralimpico, sull’avviamento allo sport delle persone con diverse abilità”.

“Sport Movie & Tv – ha continuato – ha valorizzato tutte quelle storie paralimpiche e di paratleti che hanno lasciato qualcosa nelle gesta Lombardia è uno dei maggiori contribuenti“.

Sport Movies e Tv, premiati gli atleti paralimpici lombardi

Tra i premiati all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia anche Mirko Testa, atleta paralimpico di ciclismo, 5 volte campione italiano, campione del mondo nel 2023 e medaglia d’argento e di bronzo alle paralimpiadi di Parigi 2024.

“Il mondo paralimpico è in grande crescita – ha sottolineato l’atleta di Seriate (BG) – e spero che continui così. Molte persone stanno iniziando a seguire le nostre attività scoprendo quanto siano coinvolgenti. Avere le Olimpiadi e poi le Paralimpiadi a Milano-Cortina qui, in casa, in Lombardia, è bellissimo: un grande onore. Spero siano un grande successo per tutti quanti”.

Sull’importanza del valore dello sport anche il paraciclista milanese Federico Andreoli, laureato al Politecnico e campione del mondo di ciclismo in tandem 2025.

“Lo sport – ha precisato l’atleta ingegnere – trasmette grande senso di libertà, autonomia, spensieratezza, adrenalina oltre a tantissime belle emozioni, ma richiede anche tanta fatica e tanto lavoro. Poi, come sempre, dopo tanto impegno arrivano i risultati. Per questo credo sia necessario fare tanto sport, tante attività, ma soprattutto seguire le proprie passioni e divertirsi“.