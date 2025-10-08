Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Iniziative ed eventi
  • Ottimizzato per il web da: Monica Ramaroli
  • Ottimizzato per il web da: Monica Ramaroli

Sport Movies e Tv, atleti paralimpici premiati in Auditorium Testori

Premiati in Regione Lombardia, in occasione di 'Sport movies & Tv', gli atleti paralimpici lombardi che hanno ottenuto importanti risultati.

Picchi: da Lombardia e Cip progetti per persone con diverse abilità

Premiati all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, in occasione della manifestazioneSport movies & Tv‘, gli atleti paralimpici che hanno ottenuto importanti riconoscimenti nelle rispettive discipline.

Presente, tra gli altri, Federica Picchi sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani.

“Lo sport è per tutti, per questo – ha commentato Federica Picchi – vogliamo dare il messaggio che serve a potenziare le nostre diverse abilità,  riesce a ricreare l’autostima e l’indipendenza, quindi abbiamo trovato un valore straordinario  nei paratleti e soprattutto nelle persone con diverse abilità ed è per questo Regione Lombardia, tra l’altro,  sta avviando dei progetti con il Comitato italiano paralimpico,  sull’avviamento allo sport delle persone con diverse abilità”.

“Sport Movie & Tv  – ha continuato – ha valorizzato tutte quelle storie paralimpiche e di paratleti che hanno lasciato qualcosa nelle gesta Lombardia è uno dei maggiori contribuenti“.

Sport Movies e Tv, premiati gli atleti paralimpici lombardi

Tra i premiati all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia anche Mirko Testa, atleta paralimpico di ciclismo, 5 volte campione italiano, campione del mondo nel 2023 e medaglia d’argento e di bronzo alle paralimpiadi di Parigi 2024.

“Il mondo paralimpico è in grande crescita – ha sottolineato l’atleta di Seriate (BG) – e spero che continui così. Molte persone stanno iniziando a seguire le nostre attività scoprendo quanto siano coinvolgenti. Avere le Olimpiadi e poi le Paralimpiadi a Milano-Cortina qui, in casa, in Lombardia, è bellissimo: un grande onore. Spero siano un grande successo per tutti quanti”.

Sull’importanza del valore dello sport anche il paraciclista milanese Federico Andreoli, laureato al Politecnico e campione del mondo di ciclismo in tandem 2025.

“Lo sport – ha precisato  l’atleta ingegnere – trasmette grande senso di libertà, autonomia, spensieratezza, adrenalina oltre a tantissime belle emozioni, ma richiede anche tanta fatica e tanto lavoro. Poi, come sempre, dopo tanto impegno arrivano i risultati. Per questo credo sia necessario fare tanto sport, tante attività, ma soprattutto seguire le proprie passioni e divertirsi“.

 

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima