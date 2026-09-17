Regione Lombardia è stata protagonista a Ferrara a ‘RemTech Expo’, l’appuntamento nazionale dedicato al risanamento ambientale e alla rigenerazione dei territori, durante il quale l’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione ha ritirato un riconoscimento che valorizza le politiche regionali sulla gestione delle bonifiche, della riqualificazione ambientale e della restituzione di aree strategiche alle comunità e al sistema produttivo. Nello specifico, il premio è stato assegnato in occasione dell’evento ‘I Grandi Cantieri delle Bonifiche’, che ha riunito istituzioni nazionali, Regioni e operatori del settore per confrontarsi sulle principali esperienze italiane di recupero e rigenerazione dei territori.

All’appuntamento hanno partecipato, tra gli altri, oltre all’assessore Maione, anche Alessandra Gallone, presidente del Sistema Nazionale Protezione Ambientale e dell’Ispra, Giuseppe Vadalà, il Commissario unico del Governo italiano per la bonifica delle discariche abusive e dei grandi siti inquinati e Commissario straordinario per la Terra dei fuochi e il vicepresidente della Camera dei deputati Sergio Costa.

Nel corso della manifestazione, con la targa consegnata all’assessore Maione, è stato riconosciuto il contributo istituzionale nell’attuazione delle politiche regionali dedicate al risanamento ambientale, alla semplificazione dei procedimenti e alla valorizzazione delle aree bonificate come motore di sviluppo sostenibile. Un riscontro positivo che si inserisce nel più ampio apprezzamento per il modello lombardo, considerato tra le esperienze più avanzate a livello nazionale.

La legge regionale

Nello specifico, la recente legge regionale 3/2023 sulle bonifiche ha permesso anche di migliorare la normativa precedente, inserendo la possibilità di attivare una serie di sostegni da parte della Regione Lombardia, attraverso la formazione, la creazione di tavoli congiunti, il supporto economico-finanziario per interventi d’ufficio, la messa a disposizione di strumenti informatici per aiutare quei Comuni, soprattutto i più piccoli, che spesso non hanno in organico figure tecniche in grado di gestire procedure di tale complessità e specializzazione.

Premio per le bonifiche: Lombardia prima regione italiana

La Lombardia è la prima Regione italiana per numero di siti bonificati, con oltre 3.300 interventi conclusi a fine 2025 e oltre 2.800 ettari riqualificati. Un risultato ottenuto grazie a una strategia che ha saputo coniugare tutela ambientale, innovazione, investimenti e capacità amministrativa, trasformando le criticità del passato in opportunità di rilancio per i territori.

Gli interventi più rilevanti

Tra gli interventi più significativi figurano le attività sui cinque siti di interesse nazionale presenti sul territorio lombardo, il recupero di centinaia di aree contaminate di competenza regionale e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Pnrr per i siti orfani. Al 30 giugno 2026 Regione Lombardia aveva infatti già bonificato il 72,63% delle superfici interessate dagli interventi, superando il target del 70%, grazie a investimenti complessivi superiori a 65 milioni di euro tra fondi nazionali Pnrr e regionali.

Maione: affrontiamo i problemi trasformandoli in opportunità di crescita per il territorio

“Questo riconoscimento premia il lavoro di squadra svolto da Regione Lombardia insieme agli enti locali, agli operatori del settore, al mondo della ricerca e alle istituzioni coinvolte nei percorsi di bonifica e rigenerazione – sottolinea l’assessore Giorgio Maione – abbiamo scelto di affrontare le passività ambientali non limitandoci a rimuovere i problemi, ma costruendo nuove opportunità per i territori“.

“Una bonifica – aggiunge Maione – non rappresenta la conclusione di una vicenda industriale: è il punto di partenza di una nuova stagione di sviluppo, innovazione e crescita sostenibile“.

Sinergia tra ambiente e competitività

“La Lombardia – ha aggiunto Maione – ha dimostrato che ambiente e competitività possono procedere insieme. In questi anni abbiamo rafforzato gli strumenti normativi, promosso la semplificazione amministrativa, sostenuto l’innovazione tecnologica e accelerato gli investimenti. Ogni ettaro recuperato significa meno consumo di suolo, maggiore attrattività per le imprese, più qualità ambientale e migliori prospettive per le comunità locali. È una visione che continueremo a perseguire con determinazione”.

Bonifiche al centro delle politiche ambientali

Per Regione Lombardia le bonifiche rappresentano una delle più importanti politiche di rigenerazione e sviluppo del Paese. Non soltanto interventi di risanamento ambientale, ma vere e proprie infrastrutture strategiche capaci di generare valore economico, tutela della salute pubblica, sostenibilità e nuove opportunità di crescita. Una visione che pone la rigenerazione dei territori al centro delle politiche ambientali regionali e che continua a fare della Lombardia un punto di riferimento nazionale nel settore.

Lombardia leader nelle politiche ambientali

Il riconoscimento ricevuto a Ferrara conferma il ruolo di leadership della Lombardia nelle politiche ambientali e valorizza un modello fondato su risultati concreti, innovazione e capacità di trasformare aree compromesse in nuove opportunità di sviluppo. Un percorso che continua a rafforzare la competitività dei territori lombardi e a consolidare il contributo della Regione agli obiettivi nazionali di sostenibilità e rigenerazione ambientale.