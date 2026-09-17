Un concerto per il Ruanda, l’iniziativa della band dei sindaci

Promuovere il valore comunicativo della musica tra i giovani ruandesi per dare loro una possibilità di riscatto sociale. È questo l’obiettivo principale del progetto ‘Music hub for Kigali’, presentato a Palazzo Lombardia, che si concretizza con il concerto, in programma il prossimo 27 settembre alle 18 all’Auditorium Testori in piazza città di Lombardia.

Si esibirà la band ‘Gente in Comune’, composta da sindaci e amministratori locali dell’ovest di Milano e da maestri musicisti.

L’esibizione della band dei sindaci per il Ruanda

Alla conferenza stampa hanno partecipato, tra gli altri, il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo, Sergio Garavaglia, membro della band dei sindaci ed ex primo cittadino di Ossona (MI) e l’attore Claudio Boldi, fratello del popolare comico Massimo, insignito nel 2025 del premio ‘Rosa Camuna‘, storico collaboratore del progetto.

I fondi raccolti nell’ambito dell’iniziativa, promossa in collaborazione con Regione Lombardia e Anci, serviranno all’arcidiocesi della città di Kigali, capitale della Repubblica del Ruanda (Africa), per organizzare, con la supervisione dei membri della band di amministratori lombardi, l’acquisto di strumentazioni e impianti da allestire in quattro sale prove. In queste strutture, 100 giovani potranno imparare a fare musica e a gestire aspetti tecnici legati all’organizzazione di un concerto. Una volta acquisite queste competenze, potranno a loro volta fare formazione ad altri coetanei mettendoli nelle condizioni di gestire tutti gli aspetti legati all’attività di un gruppo musicale e crearsi un’opportunità di lavoro. L’obiettivo nel lungo termine è arrivare a coinvolgere circa 20.000 giovani ruandesi.

Creare opportunità di sviluppo

“Come Regione Lombardia – ha sottolineato il sottosegretario Cattaneo – siamo lieti di sostenere il progetto ‘Music Hub for Kigali’, ospitando presso l’Auditorium Testori il concerto di beneficenza che si terrà tra pochi giorni a favore della comunità di Kigali. Un appuntamento che unisce musica e solidarietà, grazie anche alla collaborazione con la Diocesi locale, e che dimostra come la cultura possa diventare a sua volta uno strumento concreto di cooperazione internazionale”. “Progetti come questo, fondati su forme di solidarietà internazionale e su interlocutori affidabili nei paesi di destinazione – ha continuato – permettono di sostenere l’economia locale, creare opportunità di sviluppo e costruire relazioni durature tra i territori, ben oltre la singola iniziativa benefica: è così che si costruisce, passo dopo passo, una cooperazione autentica e duratura”.

Offrire un’opportunità grazie alla musica

“Grazie a questa importante iniziativa – ha spiegato Sergio Garavaglia, voce solista della band ‘Gente in Comune’ e già sindaco di Ossona – riusciamo a togliere dalla strada molti ragazzi e a farli partecipare a percorsi formativi che danno competenze tecniche in ambito musicale e organizzativo. In questo modo facciamo in modo che possano a loro volta creare la loro band e avere un’opportunità di lavoro grazie alla musica. In particolare, formiamo un gruppo iniziale di 100 ragazzi per poi metterli a loro volta nelle condizioni di trasmettere le loro competenze ad altri”.

I promotori dell’iniziativa

Il progetto ‘Music hub for Kigali’ è promosso da Band Gente in Comune, Arcidiocesi di Kigali, e da Movimento Giovanile Cristiano Xaveri, Padre Gerard Nahagayimama parroco e coordinatore commissione pastorale per il 50° anniversario della fondazione dell’Arcidiocesi di Kigali, in collaborazione con Regione Lombardia e Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

I membri della band dei sindaci

Il gruppo musicale ‘Gente in comune’ è composto da:

Sergio Garavaglia: voce solista e autore dei testi (già sindaco di Ossona)

Luca Brusadelli: pianoforte e tastiere

Martina Bernareggi: batteria

Luigi Tresoldi: sassofono e voce (già vicesindaco di Cuggiono/MI)

Riccardo Cirincione: chitarra basso

Maria Angela Misci: coro e voce (già sindaco di Robecchetto con Induno/MI)

Loris Darù: chitarra ritmica e cori

Maurizio Taverna: chitarra e compositore.

Il concerto è aperto al pubblico previa registrazione sul sito.