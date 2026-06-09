Tappi di bottiglia, tastiere di telecomandi, fondi di orologi, perline, bottoni e ingranaggi: questi sono solo alcuni dei materiali ‘salvati’ dalla strada da Agostino Gagliardi per donare loro nuova vita. Il frutto del suo lavoro certosino è raccolto nella mostra ‘Arte nel riciclo’, visitabile nello Spazio IsolaSet di Palazzo Lombardia fino a giovedì 11 giugno 2026.

La mostra ecosostenibile a Palazzo Lombardia

Vedere la bellezza dove la maggior parte delle persone vede un rifiuto: la sensibilità di Agostino Gagliardi parte proprio da qui. Palazzo Lombardia, che fino a giugno 2020 è stato il suo luogo di lavoro, ospita dal 27 maggio 2026 le sue 31 creazioni. Si tratta di opere dalle mille anime. Una è quella dei materiali utilizzati, tutti di recupero, abbandonati per strada o in discarica. Assemblando con pazienza e precisione questi ‘oggetti dimenticati’ e osservando i quadri da qualche passo di distanza, Gagliardi riesce a rappresentare le figure più disparate: da Topolino a Raffaella Carrà, da Michael Jackson a Diego Armando Maradona, fino a Totò e John Lennon.

Gagliardi: materiali abbandonati per tutti, ma non per me

“Non è possibile quantificare – ha affermato l’artista – quanti rifiuti abbia raccolto e utilizzato per le mie opere”. “La musica e il mare – ha continuato – sono sempre presenti nel mio lavoro. Mentre assemblo ogni piccolo pezzo ascolto in sottofondo musica degli anni Settanta e Ottanta. E inoltre, un’opera non è completa se non contiene almeno un elemento marino, come conchiglie, gusci o legnetti”.

Una passione che aiuta il Pianeta

“Questa – ha concluso l’ex dipendente regionale – per me è sempre stata una grande passione che ho coltivato durante il fine settimana. Passeggiando per strada, sto sempre attento a ciò che trovo a terra, lo raccolgo e lo porto nel mio laboratorio per renderlo parte integrante delle mie opere. È un’attività che mi rilassa molto e che, soprattutto, permette a questi materiali di essere trasformati in arte”.

Ultime ore per visitare la mostra

Ospitata nello Spazio IsolaSet di Palazzo Lombardia, l’esposizione sarà aperta al pubblico fino a mercoledì 11 giugno 2026, dalle 10 alle 19 con ingresso libero e gratuito. L’evento di finissage è previsto per mercoledì 10 giugno 2026, alle ore 18.