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Dal rifiuto all’arte, ultimi giorni per la mostra ecosostenibile

L'arte nel riciclo mostra Isolaset, dettagli sull'opera di Michael Jeckson

Nello Spazio IsolaSet ben 31 creazioni realizzate con materiali di recupero

Tappi di bottiglia, tastiere di telecomandi, fondi di orologi, perline, bottoni e ingranaggi: questi sono solo alcuni dei materiali ‘salvati’ dalla strada da Agostino Gagliardi per donare loro nuova vita. Il frutto del suo lavoro certosino è raccolto nella mostra ‘Arte nel riciclo’, visitabile nello Spazio IsolaSet di Palazzo Lombardia fino a giovedì 11 giugno 2026.

La mostra ecosostenibile a Palazzo Lombardia

Vedere la bellezza dove la maggior parte delle persone vede un rifiuto: la sensibilità di Agostino Gagliardi parte proprio da qui. Palazzo Lombardia, che fino a giugno 2020 è stato il suo luogo di lavoro, ospita dal 27 maggio 2026 le sue 31 creazioni. Si tratta di opere dalle mille anime. Una è quella dei materiali utilizzati, tutti di recupero, abbandonati per strada o in discarica. Assemblando con pazienza e precisione questi ‘oggetti dimenticati’ e osservando i quadri da qualche passo di distanza, Gagliardi riesce a rappresentare le figure più disparate: da Topolino a Raffaella Carrà, da Michael Jackson a Diego Armando Maradona, fino a Totò e John Lennon.

Gagliardi: materiali abbandonati per tutti, ma non per me

“Non è possibile quantificare – ha affermato l’artista – quanti rifiuti abbia raccolto e utilizzato per le mie opere”. “La musica e il mare – ha continuato – sono sempre presenti nel mio lavoro. Mentre assemblo ogni piccolo pezzo ascolto in sottofondo musica degli anni Settanta e Ottanta. E inoltre, un’opera non è completa se non contiene almeno un elemento marino, come conchiglie, gusci o legnetti”.

Una passione che aiuta il Pianeta

“Questa – ha concluso l’ex dipendente regionale – per me è sempre stata una grande passione che ho coltivato durante il fine settimana. Passeggiando per strada, sto sempre attento a ciò che trovo a terra, lo raccolgo e lo porto nel mio laboratorio per renderlo parte integrante delle mie opere. È un’attività che mi rilassa molto e che, soprattutto, permette a questi materiali di essere trasformati in arte”.

Ultime ore per visitare la mostra

Ospitata nello Spazio IsolaSet di Palazzo Lombardia, l’esposizione sarà aperta al pubblico fino a mercoledì 11 giugno 2026,  dalle 10 alle 19 con ingresso libero e gratuito. L’evento di finissage è previsto per mercoledì 10 giugno 2026, alle ore 18.
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