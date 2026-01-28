Sostegno ai territori e al loro sviluppo socio-economico al centro della ‘Strategia Area Interna Laghi Bergamaschi e Sebino Bresciano’, con la quale Regione Lombardia mette in campo complessivamente 14,3 milioni di euro. I benefici dell’iniziativa sono stati presentati nel corso del tour istituzionale ‘Lombardia Autentica’ promosso dal governatore, Attilio Fontana, e dall’assessore regionale agli Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, per fare il punto sugli interventi realizzati e sulle prospettive di crescita.

Dopo i primi appuntamenti nei Comuni bergamaschi, il tour ha fatto tappa a Marone (BS), dove erano presenti anche gli assessori regionali Giorgio Maione (Ambiente e Clima), Debora Massari (Turismo, Marketing territoriale e Moda) e Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro).

Fontana: approccio che parte dall’ascolto e dalla collaborazione

“Regione Lombardia – ha ribadito il presidente Fontana – conferma la propria vicinanza ai territori del Sebino Bresciano accompagnandoli in un percorso capace di coniugare sviluppo economico, coesione sociale e tutela dell’ambiente. Da sempre crediamo in un approccio che parte dall’ascolto e dalla collaborazione, perché sono proprio gli amministratori e i cittadini che vivono quotidianamente questi luoghi a indicare le priorità su cui intervenire”.

“Lo spirito della Strategia d’Area è quello della co-progettazione – ha aggiunto Fontana –, per rafforzare l’attrattività del territorio e contrastare i fenomeni di spopolamento”.

Sertori: sosteniamo la capacità dei territori di programmare

“La Strategia delle Aree Interne – ha evidenziato l’assessore Sertori – nasce dalla volontà di sostenere la capacità dei territori di programmare e realizzare interventi concreti ed efficaci, mettendo in rete risorse e competenze.

Il nostro obiettivo è quello di utilizzare al meglio i 14,3 milioni di fondi disponibili e di sostenere progetti rispondenti realmente ai bisogni locali, partendo quindi dal basso e superando i confini territoriali”.

“Per creare le migliori condizioni di sviluppo – sottolinea Sertori – i nostri territori hanno bisogno di politiche su misura e calibrate alle proprie esigenze. Per questo motivo il confronto costante e continuo con Comuni, Province e Comunità Montane, porta risultati eccellenti. Continuiamo in questa direzione”.

I comuni bresciani interessati dall’area interna

Oltre le stesse Comunità Montane, l’Area Interna Laghi Bergamaschi e Sebino Bresciano è costituita da 38 comuni della Provincia di Bergamo e da 9 comuni della Provincia di Brescia: Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Ome, Pisogne, Sale Marasino, Sulzano, Zone.

Maione: Particolare attenzione al tema della sostenibilità

“Particolare attenzione – ha sottolineato l’assessore Maione – è stata riservata al tema della sostenibilità, che rappresenta uno degli assi portanti della Strategia. L’Area Interna Laghi Bergamaschi e Sebino Bresciano è caratterizzata da un patrimonio ambientale di grande valore, con il lago come elemento identitario e principale fattore di attrattività. In questo quadro si inseriscono interventi mirati come la realizzazione di piste ciclopedonali e progetti di efficientamento energetico”.

Massari: Aree Interne anima della nostra Regione

“Con il tour ‘Lombardia Autentica’ – ha sottolineato l’assessore Massari – vogliamo ribadire che le Aree Interne non sono margini, ma l’anima della nostra Regione. Investire in questi territori significa rafforzarne l’identità, sostenere le comunità locali e valorizzare un patrimonio unico fatto di paesaggi, cultura, tradizioni ed eccellenze che rappresentano una leva fondamentale anche per lo sviluppo turistico. La Lombardia cresce davvero solo se cresce tutta, a partire dai suoi territori più autentici”.

Tironi: investire in formazione come spinta cruciale per la crescita

“Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore Tironi – conferma la strategia di investire in modo concreto sulla formazione come spinta cruciale per la crescita. Con l’attivazione di due percorsi IFTS nei settori dell’industria meccatronica e del turismo, da un lato, e percorsi di tirocinio socio-lavorativo, dall’altro, vogliamo offrire ai giovani e ai lavoratori più fragili competenze specialistiche coerenti con le vocazioni del territorio, rafforzando il legame tra la scuola e il mondo delle imprese”.

Brescia. gli interventi finanziati nelle Aree Interne del Sebino

Questi gli interventi finanziati in provincia di Brescia per l’Area Interna Laghi Bergamaschi e Sebino Bresciano.