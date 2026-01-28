“Desidero ringraziare Alberto Cortesi per il lavoro svolto alla guida di Confagricoltura Mantova in anni complessi e decisivi per il settore agricolo. Un impegno portato avanti con competenza ed equilibrio, a tutela delle imprese e del valore dell’agricoltura mantovana”. Così l’assessore della Regione Lombardia all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, commenta il cambio alla presidenza di Confagricoltura Mantova, che vede l’avvicendamento tra il presidente uscente Alberto Cortesi e il nuovo presidente Andrea Pagliari.

Confagricoltura Mantova, Pagliari presidente dopo Cortesi

“Al nuovo presidente Andrea Pagliari – prosegue Beduschi – rivolgo i miei auguri di buon lavoro. Da assessore regionale all’Agricoltura c’è la certezza che la collaborazione con Confagricoltura Mantova proseguirà, come sempre, in modo concreto e costruttivo”.

“Innovazione, attenzione alla sostenibilità, difesa del reddito degli agricoltori e tutela del Made in Italy e del Made in Mantova – conclude l’assessore regionale all’Agricoltura – sono temi che ci vedono pienamente allineati. E sui quali continueremo a lavorare insieme”.