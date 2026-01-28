Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Confagricoltura Mantova, Beduschi: benvenuto Pagliari, grazie Cortesi

Alberto Cortesi passa il testimone delle guida di Confagricoltura Mantova ad Andrea Pagliari

Assessore: continua collaborazione concreta a sostegno imprese agricole

“Desidero ringraziare Alberto Cortesi per il lavoro svolto alla guida di Confagricoltura Mantova in anni complessi e decisivi per il settore agricolo. Un impegno portato avanti con competenza ed equilibrio, a tutela delle imprese e del valore dell’agricoltura mantovana”. Così l’assessore della Regione Lombardia all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, commenta il cambio alla presidenza di Confagricoltura Mantova, che vede l’avvicendamento tra il presidente uscente Alberto Cortesi e il nuovo presidente Andrea Pagliari.

Confagricoltura Mantova, Pagliari presidente dopo Cortesi

L'assessore Alessandro Beduschi a Confagricoltura Mantova che vede il passaggio di presidenza da Alberto Cortesi ad Andrea Pagliari“Al nuovo presidente Andrea Pagliari – prosegue Beduschi – rivolgo i miei auguri di buon lavoro. Da assessore regionale all’Agricoltura c’è la certezza che la collaborazione con Confagricoltura Mantova proseguirà, come sempre, in modo concreto e costruttivo”.

Innovazione, attenzione alla sostenibilità, difesa del reddito degli agricoltori e tutela del Made in Italy e del Made in Mantova – conclude l’assessore regionale all’Agricoltura – sono temi che ci vedono pienamente allineati. E sui quali continueremo a lavorare insieme”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima