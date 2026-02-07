Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Olimpiadi

Olimpiadi 2026, oro Lollobrigida. Fontana: trionfo su pista di Milano

Francesca Lollobrigida foto Ansa

Sull'anello della Fiera milanese il primo trionfo azzurro

“Francesca Lollobrigida conquista una vittoria incredibile con il nuovo record olimpico nel pattinaggio di velocità, 3000 metri. Un trionfo splendido, a coronamento di una grande carriera, ottenuto sull’anello del ghiaccio di Milano, in Fiera, in Lombardia. Una dimostrazione di classe, forza, tenacia. Nel giorno del suo compleanno, il regalo lo ha fatto lei a tutti noi. Auguri Francesca!”, così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta il primo oro della squadra azzurra alle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

(foto Ansa in evidenza)

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima