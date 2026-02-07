Olimpiadi 2026, oro Lollobrigida. Fontana: trionfo su pista di Milano

“Francesca Lollobrigida conquista una vittoria incredibile con il nuovo record olimpico nel pattinaggio di velocità, 3000 metri. Un trionfo splendido, a coronamento di una grande carriera, ottenuto sull’anello del ghiaccio di Milano, in Fiera, in Lombardia. Una dimostrazione di classe, forza, tenacia. Nel giorno del suo compleanno, il regalo lo ha fatto lei a tutti noi. Auguri Francesca!”, così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta il primo oro della squadra azzurra alle Olimpiadi Milano Cortina 2026.
(foto Ansa in evidenza)