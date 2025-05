Valorizzare la cultura come motore di sviluppo dell’Europa anche attraverso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, promuovendo nuove sinergie tra Regione Lombardia e le istituzioni europee. Questi i temi dell’incontro istituzionale a Bruxelles, negli uffici della Rappresentanza italiana presso l’Unione Europea, tra l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso, e il Commissario europeo all’Equità intergenerazionale, la Gioventù, la Cultura e lo Sport, Glenn Micallef.

Caruso: in autunno Stati Generali della Cultura

“Ho informato il Commissario Micallef – ha sottolineato l’assessore Francesca Caruso – che Regione Lombardia ha stanziato tre milioni di euro per progetti destinati ad ampliare l’offerta culturale e a sostenere il sistema lombardo in preparazione e durante i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina. Anche grazie a questo bando abbiamo avviato un percorso di piena sinergia con la massima istituzione europea per un’opportunità di respiro internazionale. Sarà questo uno dei temi centrali degli Stati Generali della Cultura che si terranno in autunno 2025 in Lombardia”.

“Quello con il Commissionario Micallef – ha aggiunto Caruso – è stato un incontro importante che riconosce il ruolo centrale della cultura nella programmazione europea e testimonia l’impegno concreto della Lombardia. L’Europa riconosce ciò che portiamo in dote anche sul piano culturale: una tradizione straordinaria, una progettualità solida e una visione che coniuga tradizione e innovazione”.

Assessore a Bruxelles in visita al progetto ‘Voice of Migration’

Nel corso della giornata, l’assessore regionale ha partecipato anche alla presentazione del progetto ‘Voice of Migration’, un’iniziativa che valorizza, tra le varie storie di vita, anche quelle di emigrati italiani in Belgio, promuovendo una comunicazione innovativa che offre spunti di riflessione sull’impatto nella vita delle persone nelle tendenze migratorie globali.