A Corteno Golgi e Aprica l’Europeo di corsa in montagna

Corteno Golgi (Brescia) e Aprica (Sondrio) saranno teatro, nella prima settimana di luglio 2025, della 28ª edizione della Skymarathon ‘Sentiero 4 luglio‘, gara valida come Campionato Europeo di Skyrunning (corsa in montagna). L’evento è stato presentato in Regione Lombardia, dal sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, degli assessori Matteo Martinotta e Alessandro Damiani, e del presidente ISF (International Skyrunning Federation), Marino Giacometti.

In dettaglio, la Skymaraton si svolgerà sul percorso classico, da 42 km, con passaggio a vetta del Monte Sellero (2.770mslm) e con i suoi oltre 5 km di cresta aerea. Il tutto con 5.470 metri di dislivello totale. Il record maschile (4h03′01″) è stato stabilito dal valdostano Nadir Maguet nel 2023. Quello femminile è imbattuto da 19 anni: il 5h10’43” di Emanuela Brizio stampato nel 2005 è ancora il crono da battere.

Campionato Europeo corsa in montagna, le gare

La Sky si terrà sul percorso della Mezza Maratona, lungo 23 km con una salita e discesa totale di 3.050 metri, in parte sul percorso della Maratona del Cielo, raggiunge il Passo Salina a 2.433 metri e condivide partenza e arrivo con la gara regina. La Vertical che aprirà la manifestazione nel pomeriggio di giovedì 3 luglio 2025 andrà in scena nel comprensorio sciistico Aprica-Corteno, dove si trova la pista da sci illuminata più lunga d’Europa. Alcune sezioni della Vertical presentano pendenze fino al 50%, con tratti che raggiungono il 55% in alcune aree.

Ventotto le nazioni accreditate, 197 gli atleti. Da Spagna, Italia, Portogallo, Croazia, Norvegia e Irlanda i team più numerosi. Le gare saranno aperte sia alle nazionali di categoria che arriveranno da tutta Europa e contemporaneamente anche agli atleti Open. Oltre alle gare principali confermata la MiniSky, dedicata ai più piccoli, con iscrizione gratuita e percorsi dedicati e suddivisi per fasce d’età.

Picchi: Campionato europeo, un grande traguardo per il territorio

“Unire sport e bellezza del territorio è fondamentale – ha detto Picchi – in una regione dove la montagna gioca un ruolo particolare. Grazie a questi eventi possiamo far vivere tutto l’anno questi luoghi. Una manifestazione storica, dove l’agonismo è fondamentale, che offre ai nostri giovani esempi di sacrificio e perseveranza in una disciplina a contatto con la bellezza delle nostre montagne. Una grande festa del territorio, che ha unito anche diversi amministratori locali, tra i due comuni interessati, coinvolgendo centinaia di volontari nell’organizzazione di in uno sport ai massimi livelli praticabile, però, da tutti”.

“La Skymarathon – ha aggiunto il sottosegretario – non è solo un evento sportivo, ma un esempio concreto di come si possano coniugare radicamento territoriale e respiro internazionale. Corteno Golgi e Aprica dimostrano quanto le nostre montagne siano vive, organizzate e capaci di accogliere eventi di alto profilo tecnico e umano. La Skymarathon valorizza la montagna nella sua dimensione più autentica quella del rispetto, della fatica, della bellezza condivisa. È un modello di collaborazione tra territori, istituzioni e volontariato che vogliamo continuare a sostenere. Ospitare il Campionato Europeo è un traguardo che premia un lavoro di anni”.

Montagne lombarde cornice di prestigio per le corse in montagna

Le gare sono in programma nella splendida cornice delle valli di Sant’Antonio di Corteno Golgi, una delle prime riserve naturali istituite da Regione Lombardia, e sito di importanza comunitaria a livello Europeo, e all’interno del comprensorio sciistico Aprica-Corteno, che racchiude anche la pista illuminata più lunga d’Europa. La sinergia tra Corteno Golgi e Aprica nell’organizzazione dell’evento rafforza la collaborazione e sottolinea l’importanza del lavoro di squadra svolto localmente per promuovere territorio, sport e natura. Il lavoro di gruppo svolto ha permesso di raggiungere il traguardo della 28ª edizione, la candidatura e l’assegnazione dell’European Skyrunning Champs 2025, oltre che il titolo di prima manifestazione di questo genere svolta in Italia. Informazioni dettagliate sull’evento e sul programma si possono trovare sul nostro sito internet www.skymarathon.it.