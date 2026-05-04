La Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, una delibera in cui esprime parere tecnico positivo sulla Valutazione di impatto ambientale relativa al progetto nazionale di realizzazione di una galleria artificiale sulla Strada Statale 42 del Tonale e della Mendola. Obiettivo dell’opera è ridurre in modo importante la congestione del traffico veicolare.

Le zone interessate dall’intervento per la nuova galleria artificiale sulla SS 42 del Tonale

L’intervento, denominato ‘S.S. 42 ‘Del Tonale e della Mendola C30.2 Realizzazione di una galleria artificiale Lotto 2 Cida di Ponte di Legno- CUP C17H20004950001’, interessa la parte sud del centro abitato di Ponte di Legno (lungo la Strada Statale 42 dagli svincoli di Via Castello) e la località Acquaseria fino all’area del distributore (dal km 136+746 al Km 137+557), una tratta che attualmente rappresenta un elemento di separazione tra il centro abitato e la montagna.

Maione: Intervento che abbina sviluppo e ambiente

“Questa galleria – sottolinea l’assessore Maione – rappresenta un intervento strategico per il territorio, che coniuga sviluppo infrastrutturale e tutela dell’ambiente. L’obiettivo è decongestionare il traffico migliorando la sicurezza dei cittadini. Un risultato che verrà realizzato riducendo al contempo l’impatto ambientale e le emissioni, grazie alla scelta di soluzioni progettuali innovative come l’interramento del tratto stradale”.

Terzo parere tecnico che chiude percorso strategico

“Si tratta – conclude l’assessore – del terzo parere tecnico favorevole lungo la SS42, un atto che chiude un percorso strategico dopo i primi due pareri già approvati: quello del 23 marzo per la zona di Entratico, Trescore Balneario e Zandobbio, che prevede una variante per liberare la provinciale 89 dal traffico pesante, e quello del 20 aprile per il Passo del Tonale a Ponte di Legno, finalizzato alla creazione di una galleria artificiale e infrastrutture per risolvere i cronici problemi di sicurezza legati all’attraversamento pedonale e sciistico. Con questi tre pareri tecnici si definisce un piano organico di interventi che, oltre a migliorare la funzionalità della rete viaria principale, rappresentano un pilastro fondamentale della legacy dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, lasciando al territorio opere moderne ed efficienti.”

Il progetto

Nello specifico, il progetto proposto dalla Società infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa, prevede la realizzazione di un interramento parziale della strada statale volto ad ampliare la ‘Ski Area’, ossia la zona di arrivo e partenza delle piste da sci. La modifica delle attuali infrastrutture di viabilità ha l’obiettivo di separare il flusso di traffico di passaggio verso il passo del Tonale e in uscita da Ponte di Legno dai flussi ordinari dei residenti.

Le opere previste per la galleria artificiale del Tonale

Le opere previste coprono un tratto di circa 600 metri che si sviluppa lungo l’attuale S.S. 42 nel Comune di Ponte di Legno, all’altezza delle stazioni di risalita degli impianti sciistici. Il primo tratto di strada, che partirà dalla rotatoria ‘Acquaseria’, verrà realizzato totalmente ‘in rilevato’, mentre il secondo tratto sarà totalmente ‘interrato’ con la realizzazione del nuovo sottopasso.

L’interramento sarà abbinato alla realizzazione di due rotatorie:

– ‘Acquaseria’ che permetterà lo smistamento del traffico in ingresso e in uscita dal centro storico e dai quartieri delle seconde case residenziali.

– ‘Cida’ che permetterà lo smaltimento del flusso veicolare generato dal centro termale, in via di realizzazione, dai parcheggi delle strutture ricettive a servizio delle piste e in generale in uscita dal centro urbano.

L’invio del parere al Mase

Il provvedimento sarà ora trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), autorità competente per la chiusura del procedimento di Via statale.