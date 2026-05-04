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Lombardia Notizie / Sicurezza e protezione civile
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Regione e Polizie Locali, patto per sicurezza Asse del Sempione

Rinnovato il protocollo per la sicurezza sull'asse del Sempione

Controlli coordinati in orari serali e notturni per rafforzare controllo territorio

Maggiori controlli di polizia locale negli orari serali e notturni lungo l’Asse della Statale 33 del Sempione per prevenire gli incidenti stradali e contrastare i comportamenti scorretti legati alla movida, lo spaccio di stupefacenti e gli episodi di microcriminalità. Sono gli obiettivi della convenzione promossa da Regione Lombardia tra le Polizie locali in 15 Comuni dell’Asse del Sempione rinnovata lunedì 4 maggio grazie alla delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile.

Il protocollo di collaborazione approvato

Regione Lombardia ha confermato il proprio sostegno al progetto ‘Sicurezza urbana’ attraverso il protocollo di collaborazione tra i Comuni di Legnano (capofila) Arconate, Arese, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Cerro Maggiore, Dairago, Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese.

L’accordo prevede la gestione associata di servizi di Polizia locale e la promozione di interventi congiunti e coordinati, anche ai fini formativi e di arricchimento professionale.

Area che necessita di un controllo coordinato

“Regione Lombardia promuove l’associazione tra i diversi corpi di polizia locale che si traduce sempre in una preziosa condivisione di uomini, esperienze e capacità – ha affermato l’assessore –. L’accordo che abbiamo rinnovato permetterà di migliorare la sicurezza urbana, in particolare quella stradale, con attenzione ai parchi e alle aree limitrofe alle stazioni ferroviarie. Obiettivi fondamentali in una zona delicata come quella dell’Asse del Sempione, contraddistinta da flussi di traffico importanti anche per la presenza di numerosi locali e discoteche e dalla vicinanza a mete turistiche come il Lago Maggiore”.

Finora risultati positivi

“Da anni – ha continuato – questo protocollo consente il raggiungimento di risultati positivi nel controllo del territorio e nell’accertamento di violazioni al Codice della Strada. L’area in questione comprende un ambito territoriale e viabilistico complesso, tra numerose aree attenzionate, come il parco Castello di Legnano, il parco dell’Altomilanese, il parco del Roccolo e il Bosco del Rugareto, teatro anche di fenomeni di degrado e attività illecite”.

L’obiettivo

“Il nostro obiettivo – ha concluso l’assessore – è far sentire le persone al sicuro, sia in strada, che nei luoghi di aggregazione. È per questo motivo che un presidio coordinato risulta fondamentale”.

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