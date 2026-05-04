LNotizie-Foto/Video. Cultura, oltre 21 milioni di euro per bando progetti integrati dedicato a recupero e restauro beni

Assessore Caruso: è la nostra misura con più risorse, preziosa la collaborazione con Fondazione Cariplo

Gli enti pubblici lombardi anche in partnership con i privati possono presentare domanda fino al 24 giugno 2026

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(LNotizie – Milano, 04 mag) Un investimento di 21,5 milioni di euro per ridare vita al patrimonio culturale pubblico: apre oggi in Lombardia il bando ‘Progetti integrati della cultura 2026-2029’, promosso da Regione in collaborazione con Fondazione Cariplo. La misura, presentata a Palazzo Lombardia dall’assessore alla Cultura Francesca Caruso, sostiene interventi di restauro, recupero e rifunzionalizzazione di immobili pubblici a destinazione culturale. L’obiettivo è ampliare l’offerta, migliorare l’accessibilità e rafforzare il ruolo della cultura come leva di sviluppo sociale ed economico dei territori.

Sono finanziabili i progetti presentati da enti pubblici lombardi che integrano attività di valorizzazione e servizi culturali sostenibili nel medio lungo periodo. Questi interventi favoriscono la creazione di reti territoriali e partenariati, anche pubblico-privati, in grado di attrarre ulteriori investimenti e rafforzare l’attrattività dei territori.

“È la misura con più risorse investite da parte di Regione Lombardia – ha sottolineato l’assessore Caruso – parliamo di un totale di 21 milioni e mezzo, grazie anche 3 milioni e mezzo che mette a disposizione Fondazione Cariplo. L’obiettivo è riqualificare i luoghi della cultura da parte di soggetti pubblici, anche in partenariato con soggetti privati. Non devono essere delle cattedrali nel deserto ma piccoli o grandi hub culturali che ben si armonizzano all’interno delle comunità e dei territori”.

Un’azione di rigenerazione ispirata dalla valorizzazione della cultura ma con risvolti che favoriscono lo sviluppo dell’attrattività turistica e catturino l’attenzione di visitatori e investitori. “Vogliamo rianimare piccoli e grandi territori, piccoli borghi, edifici inseriti nelle Comunità montane – ha proseguito – ma anche nelle grandi città, nelle periferie. Dove c’è cultura, c’è bellezza, è il primo antidoto contro il disagio sociale, il disagio giovanile, quindi invito tutti i territori, i comuni a accogliere questa occasione unica, per ora”.

“Riusciamo, come sempre – ha aggiunto Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo – ad essere complementari con Regione Lombardia: abbiamo questo vissuto comune, questa fiducia reciproca che credo ci aiuti a fare qualcosa di bene per la nostra comunità. Fondamentale la condivisione degli obiettivi, anche in questa iniziativa”.

Attraverso una dotazione finanziaria di 18 milioni di euro, Regione Lombardia potrà finanziare fino al 50% del costo dei progetti di investimento sul patrimonio culturale pubblico, riconoscendo contributi compresi tra un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 1 milione di euro. Il primo acconto sugli interventi è previsto begli ultimi mesi del 2026, altri contributi saranno assegnati negli anni successivi. L’obbligo per chi presenta i progetti è che si concludano entro il 2029.

La misura si inserisce nell’accordo di collaborazione con Fondazione Cariplo, sottoscritto il 31 marzo, che prevede un ulteriore stanziamento di 3,5 milioni di euro per sostenere i beneficiari regionali con un contributo e con un servizio di accompagnamento alla definizione e attuazione dei Piani di valorizzazione.

Le domande possono essere presentate fino al 24 giugno 2026, esclusivamente in forma telematica, sulla piattaforma Bandi e servizi di Regione Lombardia.

Attenzione, su questo argomento è disponibile un file video, libero da diritti e scaricabile gratuitamente al seguente link: https://www.swisstransfer.com/d/843c99ec-3393-4dc2-b77d-305492697c51

Contiene immagini di copertura e interviste a:

– Francesca Caruso, assessore alla Cultura della Regione Lombardia;

– Giovanni Azzone, presidente Fondazione Cariplo. (LNotizie)

gor/ben