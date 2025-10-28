Cani guida per non vedenti, da Regione Lombardia nuove risorse

Nuove risorse della Regione Lombardia per i cani guida desinata alle persone non vedenti. La Giunta, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità Elena Lucchini ha destinato 150.000 euro per l’anno 2025 a sostegno delle associazioni che addestrano e forniscono gratuitamente gli animali a chi ne ha bisogno.

L’intervento, previsto dall’articolo 41 della Legge Regionale 1/2008, si inserisce tra le iniziative della Regione per promuovere autonomia, inclusione e pari opportunità per le persone con disabilità visiva.

Cani guida aiuto concreto per le persone non vedenti

“Il cane guida rappresenta molto più di un aiuto concreto nella mobilità quotidiana – sottolinea l’assessore Lucchini – . E’ un vero e proprio compagno di vita. Permette alle persone non vedenti di muoversi in autonomia, di lavorare, di studiare, di vivere pienamente la propria comunità. Con questo intervento confermiamo l’impegno della Regione Lombardia nel sostenere chi si prende cura di formare questi straordinari animali. Vogliamo garantire il diritto all’autonomia delle persone con disabilità visiva”.

20.000 euro per ogni animale addestrato

Il contributo regionale coprirà fino al 70% delle spese sostenute dalle associazioni accreditate. Previsto un massimo di 20.000 euro per ogni cane guida addestrato e consegnato gratuitamente a cittadini non vedenti residenti in Lombardia, nel limite complessivo di 150.000 euro. Con successivo decreto attuativo sarà pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo. Qui saranno definite le modalità e i tempi di partecipazione.

“La collaborazione con le associazioni che operano nel settore – aggiunge Lucchini – è fondamentale per garantire continuità a un servizio di grande valore umano e sociale. Grazie a loro, ogni anno nuove persone non vedenti possono migliorare la qualità della propria vita e sentirsi più autonome”.