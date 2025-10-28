LNews-Video. CASE ALER, ASSESSORE FRANCO: RISORSE PER AIUTARE LE FAMIGLIE CHE NON RIESCONO A SOSTENERE I COSTI PER IL RISCALDAMENTO E LE SPESE DI LOCAZIONE

STANZIATI NUOVI FONDI CON IL ‘CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ’. IN TOTALE 6 MILIONI DI EURO PER 4.660 FAMIGLIE

COINVOLTI I TERRITORI DI BRESCIA, CREMONA, MANTOVA, BERGAMO, LECCO, SONDRIO, VARESE, COMO, MONZA

(LNews – Milano, 28 ott) Regione Lombardia incrementa i fondi destinati alle famiglie in difficoltà economica che vivono nelle case Aler nelle province di Brescia, Cremona, Mantova, Bergamo, Lecco, Sondrio, Varese, Como, Monza.

Si tratta del ‘Contributo regionale di solidarietà’, misura riservata ai nuclei familiari con ISEE fino a 9.360 euro che si trovano in condizioni economiche tali da non riuscire a sostenere i costi della locazione sociale, ovvero la somma tra il canone d’affitto e le spese per i servizi condominiali (riscaldamento centralizzato, pulizie degli spazi comuni, manutenzione del verde).

Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

Il nuovo finanziamento ammonta a 475.000 euro e si aggiunge ai 5.523.292 euro già stanziati nel 2025 per chi vive negli alloggi popolari di Aler Brescia-Cremona-Mantova, Aler Bergamo-Lecco-Sondrio, Aler Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio.

Attraverso questi 6 milioni di euro, complessivamente, saranno erogati aiuti a circa 4.660 famiglie, di cui circa 370 grazie al nuovo stanziamento.

ASSESSORE FRANCO – “Attraverso il Contributo regionale di solidarietà – evidenzia l’assessore Franco – mettiamo in campo un aiuto importante per persone e nuclei familiari che vivono in una condizione di vulnerabilità economica oggettiva e comprovata. Un sostegno fattivo che consente di far fronte alle spese legate al riscaldamento e ad altre necessità abitative essenziali. Recuperando ulteriori risorse, implementiamo politiche di ‘welfare abitativo’ in grado di incidere positivamente nella vita quotidiana di migliaia di famiglie. Regione c’è: chi è in difficoltà, in Lombardia, non viene lasciato solo”.

Il nuovo stanziamento di 475.000 è così ripartito: 249.756 euro per Aler Bergamo-Lecco-Sondrio; 100.142 euro per Aler Brescia-Cremona-Mantova; 125.102 euro per Aler Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio.

Questa la suddivisione provinciale dei fondi complessivi da 6 milioni di euro, con una stima/proiezione dei possibili beneficiari.

BERGAMO – 1.024.453 euro (contributi per circa 519 famiglie);

LECCO – 325.223 euro (contributi per circa 165 famiglie);

SONDRIO – 276.439 euro (contributi per circa 140 famiglie);

BRESCIA – 990.077 euro (contributi per circa 947 famiglie);

CREMONA – 504.744 euro (contributi per circa 483 famiglie);

MANTOVA – 446.504 euro (contributi per circa 427 famiglie);

VARESE – 1.142.498 euro (contributi per circa 929 famiglie);

COMO – 559.094 euro (contributi per circa 455 famiglie);

MONZA B. – 729.254 euro (contributi per circa 593 famiglie).

STANZIATI 55,6 MILIONI A LIVELLO LOMBARDO PER CHI VIVE NELLE CASE ALER – Per quanto riguarda le province di Milano, Pavia e Lodi, nel corso del 2025 sono stati deliberati fondi per 17 milioni di euro a favore degli inquilini di Aler Milano e 2,3 milioni a favore degli inquilini di Aler Pavia-Lodi. Negli ultimi tre anni, a livello lombardo, le erogazioni del ‘Contributo regionale di solidarietà’ destinati ai residenti nelle case Aler ammontano complessivamente a 55,6 milioni di euro.

