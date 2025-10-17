Monetizzazione energia gratuita. Da Regione 8,6 milioni a Province

“Regione Lombardia ha provveduto al trasferimento di 8,6 milioni di euro a Città Metropolitana di Milano e alle province interessate dalla presenza di grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico, a titolo di monetizzazione dell’energia gratuita per l’anno 2025 (produzione 2024)”. A dichiararlo è Massimo Sertori, assessore regionale a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica.

“Complessivamente – continua Sertori – è stato trasferito ai territori il 43% delle somme spettanti (8,6 milioni di euro su un totale di 20,1 milioni). Le percentuali variano a seconda delle Province. Gli importi spettanti risultano inferiori rispetto a quelli dello scorso anno a causa della diminuzione del prezzo di vendita dell’energia”.

Inoltre, la somma erogata è parziale perché alcuni operatori non hanno ancora provveduto al pagamento avendo avviato diversi contenziosi nei confronti di Regione. Il mancato versamento da parte degli operatori ha ripercussioni dirette sui territori in cui si trovano i rispettivi impianti.

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE – Di seguito l’indicazione dell’importo erogato a ciascuna provincia e la percentuale dello stanziato rispetto alla quota spettante nel caso di completo pagamento del dovuto da parte degli operatori degli impianti di grande derivazione idroelettrica.

– Città Metropolitana di Milano: 252.782 euro; 53%;

– Provincia di Bergamo: 369.851 euro; 21%;

– Provincia di Brescia: 2.252.119 euro; 45%;

– Provincia di Como; 211.337 euro; 100%;

– Provincia di Lecco: 161.580 euro; 63%;

– Provincia di Monza e Brianza: 292.166 euro; 100%;

– Provincia di Sondrio: 5.080.815 euro, 45%.