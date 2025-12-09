Brescia, Sertori: ok convenzione Regione-Provincia su canoni idrici

Via libera della Giunta allo Schema di convenzione tra Regione Lombardia e Provincia di Brescia sul trasferimento dei canoni idrici introitati nel 2024 e frutto, quindi, delle grandi derivazioni idroelettriche. Ad annunciarlo è l’assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori.

Con l’approvazione dell’intesa tra Lombardia e Provincia, dalla Regione si apre quindi la strada al trasferimento di 12.191.183 euro.

Si tratta infatti di fondi derivanti dai canoni delle grandi derivazioni idroelettriche introitati nel 2024.

Lombardia, tappa federalismo con canoni idrici 2024 per Brescia

“Proseguendo nell’attuazione del federalismo idrico – afferma l’assessore Sertori – trasferendogli le risorse introitate come Regione per grandi derivazioni nel territorio bresciano, consentiamo infatti alla Provincia di Brescia di attuare interventi rilevanti. E di farlo, quindi, prioritariamente nelle municipalità che ospitano gli impianti”.

Al territorio la sua ricchezza

“In sostanza – prosegue – lasciamo quindi che la ricchezza prodotta dal territorio con le grandi derivazioni sostenga e finanzi le opere proprio nei Comuni direttamente coinvolti”.

Un’intesa che si trasforma in servizi

“Gli oltre 12 milioni oggetto dell’intesa – conclude Sertori – sono vincolati affinché siano realizzati servizi, opere e interventi laddove si trovano le derivazioni a scopo idroelettrico”.

Tra i destinatari del provvedimento della Giunta di Regione Lombardia, oltre alla Provincia, vi sono infatti anche la Comunità Montana di Valle Camonica; la Comunità Montana di Valle Sabbia; la Comunità Montana del Parco Alto Garda Bresciano e il Comune di Palazzolo sull’Oglio.

Il riparto

Nel dettaglio, questi sono quindi gli interventi finanziati da Regione Lombardia suddivisi per destinatario e con indicazione dell’importo assegnato.

Comunità Montana di Valle Camonica

realizzazione di un nuovo palaghiaccio a Temù 3.000.000 di euro;

a Temù 3.000.000 di euro; recupero e riqualificazione del palazzetto dello sport di Montecampione a Piancamuno 900.000 euro;

intervento di valorizzazione del centro sportivo, con messa in sicurezza e riqualificazione di struttura polifunzionale, in via Caduti sul Lavoro, 7 a Cividate Camuno 609.020 euro;

riqualificazione del fabbricato pubblico denominato ‘bocciodromo – Lotto 2 a Gianico 580.000 euro;

manutenzione straordinaria delle strade intercomunali nel territorio dell’Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane 750.000 euro;

realizzazione del ponte tibetano ‘Ponte dei Segni’ tra i Comuni di Paspardo e Cimbergo 1.800.000 euro;

manutenzione straordinaria della strada VASP (viabilità agro-silvo-pastorale) di collegamento delle località Cormignano – Stol – Pianaccio a Vezza d’Oglio 200.000 euro;

manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di marciapiede e banchina in via Nazionale – S.S. 42 in ambito urbano (dalla progressiva Km 128+350 alla progressiva Km 128+500) a Vezza d’Oglio 100.000 euro;

completamento e allestimento dei nuovi spazi adiacenti alla scuola primaria statale da adibire ai servizi di mensa scolastica e altri servizi per la collettività a Vezza d’Oglio 300.000 euro;

collegamento del centro storico con il Castello e abbattimento delle barriere architettoniche mediante installazione di un impianto di sollevamento a Breno 350.000 euro;

realizzazione di infrastrutture a servizio delle ‘capele’ con riqualificazione del percorso e dei servizi – I Lotto Funzionale a Cerveno 200.000 euro;

manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada VASP (viabilità agro-silvo-pastorale) S017083_00011 Incudine – Pris – Barec a Incudine 50.000 euro;

superamento delle criticità del sistema di depurazione 1.074.301 euro.

E con il risparmio 2022 il Campus UniMont

A questi interventi la Comunità può aggiungere, inoltre, 1 milione non utilizzato dei canoni 2022. E che servirà, quindi, per la realizzazione di un ‘Campus Universitario UniMont – Università della Montagna della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano’ a Edolo.

Comunità Montana di Valle Sabbia

opere di messa in sicurezza e difesa del suolo in via Madonna di Calchere ad Agnosine 30.000 euro;

messa in sicurezza del versante soprastante la S.P. 237 in località Liperone ad Anfo 30.000 euro;

rifacimento di muro pericolante in via Castagnera Pineta a Bagolino 30.000 euro;

sistemazione idraulico-forestale del Reticolo Idrico Minore Zernago (Fosso Zaione Sotto) a Barghe 22.860 euro;

manutenzione straordinaria della strada Bersenico – Piani di Lò a Bione 91.800 euro;

sistemazione del Reticolo Idrico Minore Valle di Canè a Capovalle 19.606 euro;

opere di ripristino della sezione di deflusso del Rio Vrenda a Casto 45.000 euro;

vasca di laminazione in località Soprazocco a Gavardo (BS) 26.920 euro;

essa in sicurezza della foce del torrente Rio Vesta a Idro 108.000 euro;

lavori per il consolidamento dei dissesti idrogeologici in atto sui versanti a valle della strada intercomunale Lavenone – Presegno – Ono Degno dal Km 11+500 al Km 11+700 a Lavenone 81.000 euro;

lavori di manutenzione straordinaria della strada Mura – Piani di Mura per dissesto idrogeologico a Mura 85.500 euro;

regimazione acque e sistemazione fondo stradale della strada vicinale di Castegnera a Odolo 72.000 euro;

messa in sicurezza del Rio Pospesio a Paitone 45.000 euro;

riduzione del rischio idrogeologico tramite messa in sicurezza del muro di sostegno in via San Bernardo innesto con S.P. 50 a Pertica Alta (BS) 120.000 euro;

intervento di difesa dalla caduta di massi dalla parete rocciosa posta a monte dell’abitato di Forno d’Ono a Pertica Bassa 119.998 euro;

manutenzione straordinaria per dissesto idrogeologico sulla strada VASP (viabilità agro-silvo-pastorale) a Preseglie 90.000 euro;

messa in sicurezza del muro di sostegno della strada comunale in via Castello a Provaglio Val Sabbia 101.463 euro;

adeguamento idraulico di via Pargone in seguito a dissesto del 7luglio 2025 a Roè Volciano 108.000 euro;

manutenzione straordinaria di difesa del dissesto idrogeologico al Fg. 4 Mp. 8535 in località Cletem a Sabbio Chiese 14.948 euro;

sistemazione idraulica per dissesto idrogeologico a Serle 117.000 euro;

messa in sicurezza degli smottamenti lunga la strada comunale Eno – Passo Cavallino a Treviso Bresciano 117.000 euro;

messa in sicurezza del torrente Fossato (VES_003) in via G. Reverberi a Vestone 120.000 euro;

intervento in località Cannetto – Ponte Pier a Villanuova sul Clisi 120.000 euro;

mitigazione del rischio sul torrente della Madonna in località Teglie (I Lotto Funzionale) a Vobarno 120.000 euro.

Comunità Montana del Parco Alto Garda Bresciano

opere di messa in sicurezza del suolo a Toscolano Maderno: consolidamento strada comunale Gaino-Campei nei tratti A-B-C 178.502 euro;

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio a Gargnano che sono la regimazione delle acque del Rio Cocca e consolidamento di sponda e, inoltre, la messa in sicurezza e consolidamento di tratto stradale di via Costa in località Costa Centro in seguito a dissesto idrogeologico 178.502 euro.

Comune di Palazzolo sull’Oglio