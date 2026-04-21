Regione sostiene i laboratori Capac con il bando Giovani Smart

Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, ha visitato questa mattina a Milano la sede di ‘CAPAC – Politecnico del Commercio e del Turismo’, ente di formazione di eccellenza del territorio milanese. Dopo aver incontrato i vertici della struttura, il presidente Simonpaolo Buongiardino e il direttore generale Gabriele Cartasegna, che hanno fatto una breve presentazione dell’ente e delle attività formative, il sottosegretario Picchi e il segretario generale di Confcommercio Lombardia, Giovanna Mavellia, ha visitato i diversi laboratori della struttura. Tra questi, i laboratori CAPAC di: Sala/Bar e di Cucina, Pasticceria e Panetteria/Pizzeria, Orologeria, Hotellerie, Pasticceria, Cioccolateria e Gelateria, le cui attività sono finanziate anche dal bando regionale Giovani Smart.

Risultati importanti sul territorio milanese grazie alle risorse regionali

“Formazione e autonomia – ha dichiarato Picchi – sono leve decisive per la crescita dei nostri giovani. Da 65 anni il ‘CAPAC – Politecnico del Commercio e del Turismo’ svolge questo ruolo con continuità, costruendo alleanze territoriali e generando impatti concreti sulle comunità”.

Il sottosegretario ha quindi ricordato il proficuo rapporto di collaborazione tra Regione Lombardia e CAPAC, che “a fronte degli eccellenti risultati progettuali su aree molto difficili del nostro territorio è stato uno dei beneficiari, per 50.000 euro, del nostro bando Giovani Smart. Il Politecnico del Commercio e del Turismo, inoltre, si è distinto come capofila di partenariati capaci di attrarre risorse regionali e produrre risultati ed impatti importanti sul territorio dell’area metropolitana milanese”.

Un progetto per supportare il potenziale giovanile

“In questa cornice – ha evidenziato Picchi – si inserisce il progetto, finanziato dal bando ‘Giovani Smart 3 – Supportiamo il potenziale giovanile’, attualmente in corso e che si sviluppa in particolare nel Municipio 7 di Milano, con focus sul quartiere San Siro-Selinunte. Si tratta di uno dei contesti più complessi della città, segnato da forte vulnerabilità sociale: oltre il 37% di famiglie in povertà e un numero crescente di giovani NEET”.

“Qui, con il sostegno di Regione Lombardia – ha concluso Picchi – CAPAC sta attivando percorsi che promuovono per i ragazzi il benessere psico-fisico, l’accrescimento delle competenze professionali trasversali, la gestione co-progettata degli spazi di aggregazione, la partecipazione attiva ed un rinnovato senso di appartenenza alla comunità locale”.

Le imprese riconoscono l’efficacia del sistema formativo

“Il nostro sistema formativo, che riunisce il polo della Fondazione CAPAC, Forma Terziario e ITS Academy – ha evidenziato Giovanna Mavellia – rappresenta una vera eccellenza per il tessuto imprenditoriale lombardo. Qui si fa esperienza concreta e si soddisfano le esigenze delle imprese. Il dato più significativo è quello occupazionale: circa il 90% dei nostri studenti trova lavoro, spesso ancora prima di concludere il proprio percorso formativo. In particolare, i settori in cui la domanda di professionisti è altissima sono l’orologeria e il turismo”.

La Fondazione CAPAC

CAPAC, è una fondazione no profit voluta dal sistema delle aziende del terziario milanese e lombardo, sostenuta e promossa da Regione Lombardia, Confcommercio Milano e Lombardia, Fondazione Fiera Milano, Fondazione Cariplo, Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi, Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano e Unioncamere Lombardia. Da 65 anni si occupa di formazione e accompagnamento al lavoro con l’obiettivo di coltivare talenti e soddisfare il bisogno di nuove competenze delle aziende. Offre formazione professionale per studenti dopo la terza media, formazione post diploma per studenti con diploma superiore, formazione permanente per adulti, formazione continua per aziende e area lavoro per giovani e adulti in cerca di impiego.