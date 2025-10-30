Logo Regione Lombardia

‘Lombardia è dei Giovani’. Regione potenzia il bando 2025/26

lombardia giovani bando 2025/26

Obiettivo: ampliare rete Informagiovani e partecipazione degli under 35

Regione Lombardia conferma il proprio impegno a sostegno delle politiche giovanili, incrementando di 390.794 euro la dotazione finanziaria del bando ‘La Lombardia è dei Giovani’ 2025/26, promosso dal sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, in collaborazione con ANCI Lombardia.

Con questo provvedimento, approvato dalla Giunta regionale, la dotazione complessiva passa da 1,48 milioni a 1,87 milioni di euro. Questo consente di scorrere la graduatoria già uscita e finanziare ulteriori progetti presentati dai Comuni e dai partenariati territoriali. Progetti che erano risultati ammissibili ma non finanziati per le numerose domande progettuali pervenute.

L’obiettivo è sostenere e valorizzare la rete dei soggetti, dei servizi e dei luoghi di aggregazione giovanile, in coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo 2023-2028, che individua tra le priorità la promozione di esperienze e spazi dedicati alla crescita, alla partecipazione e alla responsabilità dei giovani lombardi

‘Lombardia è dei Giovani’, bando 2025/26. Picchi: costruiamo politiche durature

Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi“Ringrazio ANCI Lombardia – ha aggiunto il sottosegretario –  per la proficua collaborazione che stiamo portando avanti e che ha permesso di alimentare e sostenere una fitta rete di Informagiovani. Ricchezza dei territori ed esempi virtuosi di come Regione e Comuni possano lavorare insieme per costruire politiche giovanili efficaci e durature. I nuovi fondi stanziati da Regione per il bando 2025/2026 di ‘Lombardia è dei Giovani’ permetteranno di ampliare la rete dei servizi Informagiovani, potenziare i luoghi di aggregazione e favorire la nascita di nuove progettualità rivolte agli under 35, valorizzando la collaborazione tra istituzioni locali, associazioni e realtà educative”.

“Con questo incremento – ha sottolineato Picchi –  vogliamo dare un segnale concreto ai territori e ai tanti giovani che desiderano essere protagonisti responsabili nelle proprie comunità. ‘La Lombardia è dei Giovani’ è uno strumento che funziona, capace di far nascere progetti di qualità nei comuni grandi e piccoli. Promuovendo collaborazione, innovazione sociale e senso civico. Nel 2025 la domanda è stata capillare su tutto il territorio lombardo. Ne siamo orgogliosi, ma ci dà anche una grande responsabilità. Aumentare le risorse significa credere ancora di più nel potenziale dei nostri ragazzi. E rafforzare quella rete di associazioni e amministrazioni, oratori e spazi civici che rappresentano il cuore della partecipazione lombarda”.

Il provvedimento è disponibile sul portale Bandi e Servizi di Regione Lombardia (BES).

