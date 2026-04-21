Mobilità green, 300.000 euro per pista ciclabile di Zogno (Bergamo)

Un’integrazione di 300.000 euro al contributo regionale già stanziato e un aggiornamento del cronoprogramma e del quadro economico dell’opera. Sono questi i punti principali dello schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Zogno (Bergamo) e Consorzio del Bacino Imbrifero montano del lago di Como e fiumi Brembo e Serio per il completamento della pista ciclopedonale lungo il fiume Brembo da Villa d’Almé a Piazza Brembana a Zogno. La misura è contenuta in una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Franco Lucente di concerto con l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi. La conclusione dei lavori per la realizzazione dell‘opera è prevista nel 2027.

I fondi stanziati

L’accordo prevede un incremento delle risorse messe a disposizione dai sottoscrittori dell’opera, legato in particolare ai lavori per la nuova passerella, pari a 600.000, risorse che fanno salire i fondi da 1.200.000 euro a 1.800.000 euro totali.

Il contributo di Regione per la pista ciclabile di Zogno (BG)

Nello specifico, Regione Lombardia ha stanziato ulteriori 300.000 euro che vanno ad aggiungersi ai 600.000 già messi a disposizione con un precedente accordo sottoscritto a settembre 2020 e poi modificato a fine 2023, facendo salire i fondi totali a quota 900.000 euro.

Le risorse messe in campo dagli altri sottoscrittori dell’accordo

Per quanto riguarda invece gli altri sottoscrittori dell’accordo l’incremento di risorse previsto è pari a:

– Provincia di Bergamo: 100.000 euro integrativi (300.000 già stanziati, totale messo a disposizione 400.000 euro)

– Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del lago di Como e fiumi Brembo e Serio: 20.000 euro integrativi (100.000 già stanziati – totale messo a disposizione 120.000 euro)

– Comune Zogno (Bergamo): 180.000 euro integrativi (200.000 euro già stanziati – totale messo a disposizione 380.000 euro)

Lucente: favoriamo mobilità sempre più interconnessa

“Regione Lombardia – sottolinea l’assessore Lucente – rinnova il proprio impegno per la realizzazione di un’opera particolarmente importante per il territorio, grazie ad un progetto largamente condiviso con le comunità locali. Il nostro obiettivo è dar vita ad una mobilità sempre più interconnessa, coniugando la fruibilità dei percorsi alla sicurezza per tutti i cittadini che ne beneficeranno.

“Con l’aggiornamento dell’Accordo di collaborazione- precisa l’assessore Lucente – avremo la possibilità di realizzare un’infrastruttura moderna, una ciclopedonale che valorizzerà una realtà della bergamasca dall’alto valore attrattivo. Un percorso progettuale che Regione sta sostenendo nella maggior parte delle provincie lombarde, convinti che la mobilità sostenibile sia un volano decisivo per un sistema trasportistico all’avanguardia e sempre più green.

Terzi: pista ciclabile Zogno è volàno per il territorio

“Regione – evidenzia l’assessore Terzi – si dimostra ancora una volta vicina alla Valle Brembana, mettendo in campo ulteriori risorse concrete. Nella precedente legislatura regionale avevo promosso il finanziamento per la ciclopedonale della Valle e in particolare per il tratto di Zogno, convinta dell’importanza di completare un percorso ciclabile meraviglioso, tra i più suggestivi di tutta la Lombardia.

“I nuovi fondi di Regione – aggiunge – sono determinanti e consentono di raggiungere un traguardo condiviso. La ciclovia può diventare sempre più un volàno per l’economia locale e per potenziare l’attrattività turistica della Valle, intercettando la domanda crescente legata al cicloturismo”.

Sindaco di Zogno: a breve al via procedura per realizzare opera

“Dopo l’approvazione dei progetti definitivi da parte degli enti superiori competenti, con questa modifica dell’Accordo di Programma – afferma il sindaco di Zogno Giuliano Gianpietro Ghisalberti siamo in grado di avviare, a breve, la procedura necessaria per realizzare un’opera sovracomunale importante per Zogno e per la Valle Brembana”.