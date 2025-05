Carabiniere salva donna, Fontana: esempio di coraggio e umanità

“Un esempio di coraggio e umanità che onora l’Arma dei Carabinieri”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta l’intervento del Carabiniere Scelto che, fuori servizio, su un cavalcavia a San Paolo d’Argon, in provincia di Bergamo, ha salvato la vita a una donna che aveva scavalcato il parapetto ai margini di un cavalcavia.

Carabiniere salva donna, i ringraziamenti del presidente Fontana

“In attesa di conoscerlo e di complimentarmi personalmente con lui – aggiunge il governatore – gli rivolgo il più sentito ringraziamento della Giunta regionale e dell’intera Lombardia”.

La Russa: un gesto che dimostra lo spirito delle nostre Forze dell’ordine

“Un gesto eroico che dimostra, ancora una volta, il coraggio, l’altruismo e – ha commentato l’assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa – lo spirito di sacrificio che animano gli uomini e le donne dell’Arma e delle nostre Forze dell’ordine”.

“Lo proporremo – aggiunge La Russa – tra i candidati ai riconoscimenti che consegneremo a novembre in occasione della Giornata della Fraternità della Strada e della Sicurezza Stradale, iniziativa organizzata ogni anno da Regione Lombardia per premiare l’alto valore degli appartenenti a Forze dell’ordine, Polizia locale ed enti del soccorso impegnati ogni giorno sulle nostre strade. Non saremo mai abbastanza grati nei confronti di chi indossa la divisa con straordinario senso del dovere ed estrema generosità come questo carabiniere”.

Franco: il Carabiniere ha incarnato i valori della responsabilità

“Questo episodio – afferma l’assessore regionale alla Casa e all’Housing sociale, Paolo Franco – ci ricorda quanto sia importante il valore del servizio e della presenza delle Forze dell’ordine anche al di là dell’orario o del ruolo. Il Carabiniere ha incarnato i valori della dedizione, della solidarietà e della responsabilità verso il prossimo, valori che, come istituzioni, abbiamo il dovere di sostenere e onorare. In quest’occasione – conclude – è stato salvato non solo un corpo, ma un’intera storia. E, con essa, la speranza”.