‘Skin december 2025‘, la card rivolta ai giovani, promossa da Regione Lombardia in collaborazione con Skin Lombardia e illustrata dal sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani Federica Picchi. Presenti, tra gli altri, Iacopo Mazzetti della Fondazione Milano Cortina 2026, Massimo Fossati di Anef Ski Lombardia e Franco Zecchini del Comitato Alpi Centrali Fisi (Federazione italiana sport invernali).

Il progetto consentirà ai giovani under 18 e ai possessori di biglietti olimpici e paralimpici di sciare nelle stazioni lombarde a un costo simbolico. L’iniziativa, finanziata con 200.000 euro di risorse regionali, metterà a disposizione a 13.000 skipass giornalieri validi nelle giornate dal 9 al 22 dicembre 2025.

La card Skin december 2025

“Con Ski’n December – ha spiegato Federica Picchi – i giovani lombardi e chi seguirà i Giochi Milano-Cortina 2026 avranno così un’occasione unica per vivere la montagna in un anno storico per lo sport italiano. Grazie ai 200.000m euro stanziati e a un sistema che coinvolge 27 comprensori e 39 società collegate a SkinLombardia, è quindi garantita la possibilità di sciare a 8 euro al giorno, per un massimo di 13.000 skipass tracciati e monitorati”.

“Il modello SkinLombardia – ha sottolineato – con 900 km di piste, 2,4 milioni di skipass l’anno e oltre 5 milioni di presenze si conferma quindi una piattaforma d’avanguardia. Grazie alla modalità ‘payperuse’ e alla registrazione digitale è inoltre assicurata trasparenza, controllo dei flussi e un accesso semplice a tutti i giovani. Un modo concreto quindi per avvicinare migliaia di ragazzi alla neve e alle discipline olimpiche e paralimpiche”.

Under 18 residenti in Lombardia

La promozione 2025 prevede: Ski’n December under 18 per i residenti in Lombardia con un massimo di 2 giornate a 8 euro. Ski’n December Road to Milano Cortina 2026 è invece riservato ai possessori di biglietti olimpici o paralimpici, senza limiti di età.

Sarà inoltre attiva la piattaforma www.skinlombardia.it, che gestirà registrazioni, voucher e tracciamento dei flussi. Anefski Lombardia coordinerà invece le società funiviarie e curerà la promozione nelle stazioni sciistiche con materiali e campagne condivise con Regione Lombardia.

Valorizzare le montagne

“L’inizio stagione 2025–2026 – ha concluso Federica Picchi – vede così Regione Lombardia protagonista nel valorizzare le montagne, sostenere la pratica sportiva dei giovani con una festa della neve, in perfetta sintonia con l’avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026”.

L’iniziativa rappresenta l’evoluzione di un progetto nato nel 2009 con lo Skipass Lombardia, poi divenuto SkinLombardia grazie al sistema OpenPass 4.0. Le promozioni regionali hanno coinvolto oltre 90.000 giovani tra il 2019 e il 2024, con progetti che hanno superato quota 54.000 giornate sci in un solo anno.