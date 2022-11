Skipass Lombardia: per gli under 16 lezioni e impianti a prezzo simbolico. Dal 12 fino al 24 dicembre, infatti, i ragazzi lombardi potranno vivere una giornata di sport e passione sulle piste innevate delle nostre località alpine. Tutto ciò sarà possibile scaricando un voucher dal sito www.skipasslombardia.it. Il costo del voucher giornaliero (massimo 2 per ogni ragazzo) da ritirare direttamente alle casse degli impianti è di 5 euro.

Lombardia: costo simbolico per skipass e lezioni

Le scuole di sci (alpino e nordico) e snowboard lombarde, coordinate dal Collegio dei Maestri di sci e dall’associazione dei Maestri di sci della Lombardia, offrono inoltre l’opportunità di usufruire di una lezione al costo simbolico di 5 euro. Obiettivo, far sì che tutti possano scoprire l’emozione di sciare in totale sicurezza, accompagnati dai professionisti della neve.

“Regione Lombardia – ha spiegato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – anche quest’anno offre ai suoi giovani offre l’opportunità di stili di vita sani e all’aria aperta. Questo appuntamento è giunto al quarto anno e fin qui ha riscosso entusiasmo e una risposta veramente importante.

Montagna, tesoro inestimabile

“Regione Lombardia crede fermamente nell’alto valore attrattivo e turistico della montagna. La promozione delle nostre piste da sci passa infatti anche attraverso misure volte a sostenere il comparto. Dopo la pandemia, deve infatti ora affrontare enormi spese con il caro energia”.

Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda commenta così l’iniziativa Regione Lombardia-Anef Ski Lombardia.

“I nostri giovani, grazie anche ai prezzi convenienti – ha continuato – potranno così godere delle nostre montagne e diventare veri e propri ‘promoter’ dello sci in Lombardia”.

“La Lombardia – ha concluso Magoni – vanta un tesoro inestimabile. Ci sono infatti 112 valli, 27 comprensori sciistici, 476 piste di discesa, 324 chilometri per il fondo e 14 snowpark. Come se non bastasse, si trovano anche 6.700 chilometri di sentieri segnalati”.

Giovani e sci protagonisti

“Un’iniziativa di grande successo che abbiamo fortemente voluto ripetere anche quest’anno per promuovere lo sport sulle nostre meravigliose montagne. Speriamo tutto ciò incentivi ed invogli il maggior numero possibile di famiglie lombarde. L’obiettivo è infatti avvicinare i giovani allo sci”. Lo ha detto Antonio Rossi, sottosegretario regionale a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi.

“Lo sport – ha aggiunto – sarà infatti uno dei grandi protagonisti nei prossimi anni. Nel 2024 ci saranno i Winter Master Games. L’evento più importante che vedrà la Lombardia come sede ospitante, sarà poi quello delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026”.

Skipass Lombardia: unica tessera, 900 chilometri di piste

Il progetto è reso possibile anche dallo skipass regionale, Skipass Lombardia, che unisce tutte le località della regione con un’unica tessera. È fruibile sia in modalità stagionale (intero, split e feriale) sia in modalità ‘Payperuse’. Un’unica tessera quindi per 900 chilometri di piste.

“Noi operatori della montagna – spiega Massimo Fossati, presidente di Anef Ski Lombardia – siamo sempre entusiasti di poter affiancare Regione Lombardia. Vogliamo infatti dare il nostro contributo operativo per avvicinare sempre più persone alle nostre montagne. Sulle nostre vette non c’è infatti solo sci alpino ma moltissime altre opportunità per divertirsi. È possibile praticare, per esempio, bob, slittino e trekking. Tutto ciò accompagnato, come sempre, dall’eccellenza dell’enogastronomia lombarda”.

Freeski 2022

Le Scuole di sci – Snowboard della Lombardia con i suoi maestri aderiscono anche quest’anno al progetto ‘Freeski 2022’ con lezioni orarie al costo simbolico di 5 euro. La promozione è valida dal 12 al 24 dicembre.

Per prenotare l’ora di lezione è sufficiente consultare l’elenco delle scuole aderenti al sito Amsi Lombardia. Cliccare poi su ‘Freeski 2022’ e selezionare le scuole aderenti per i 3 ‘Click day ‘previsti. Il primo è quello 21 al 23 novembre, il secondo dal 28 al 30 novembre e il terzo dal 5 al 7 dicembre. Fino a esaurimento voucher.