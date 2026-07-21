LNotizie. Foto/Video. CES Unveiled Milan, presidente Fontana: riconosciuto il ruolo della Lombardia come motore europeo dell’innovazione

A Milano la tappa del circuito fieristico internazionale dedicato alle nuove tecnologie e alle startup

Firmato il Protocollo d’Intesa per la valorizzazione del territorio

(LNotizie – Milano, 21 lug) Milano ospiterà CES Unveiled Milan, tappa ufficiale europea di ‘Road to CES’ in promozione del CES (Consumer Electronics Show), il principale evento fieristico mondiale per l’innovazione tecnologica, promosso dalla Consumer Technology Association (CTA), che si svolge ogni anno a Las Vegas.

È stato firmato oggi, a Palazzo Marino, il Protocollo d’Intesa per la valorizzazione del territorio in occasione dell’evento, formalizzando la realizzazione dell’iniziativa e confermando Milano nella geografia globale dei grandi hub tecnologici.

L’accordo, sottoscritto da Regione Lombardia, Comune di Milano, Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, Comune di Rho, Fondazione Fiera Milano, Assolombarda, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, Anitec-Assinform e Assintel impegna gli enti coinvolti a valorizzare Milano e la Lombardia come cuore europeo dell’innovazione e ad ampliare la ricaduta pubblica e territoriale dell’evento fieristico, sostenendo la visibilità delle imprese e delle filiere tecnologiche, favorendo la partecipazione diffusa di cittadini, imprese e visitatori e attivando processi di animazione urbana attraverso l’utilizzo temporaneo dello spazio pubblico.

Alla conferenza stampa di presentazione ha partecipato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: “La nostra è la terra dove le idee nascono, diventano impresa, innovazione e crescita. Per questo il CES ha scelto la Lombardia e Milano. Perché qui trova il più forte ecosistema italiano della tecnologia e uno dei più competitivi d’Europa. La Lombardia si conferma sempre più la casa delle idee, il luogo in cui la ricerca incontra l’impresa e il talento trova opportunità concrete”.

“La scelta di Milano come tappa ufficiale della Road to CES non è casuale – ha proseguito Fontana – ma rappresenta un nuovo riconoscimento internazionale per un territorio che negli anni ha saputo costruire competenze e capacità di fare rete. Qui convivono università e centri di ricerca di eccellenza, startup, grandi imprese, manifattura avanzata, design e un sistema fieristico tra i più rilevanti d’Europa. Regione Lombardia continua a sostenere con convinzione le filiere strategiche che riguardano l’innovazione, attraverso strumenti a supporto degli investimenti e un lavoro di regia in grado di valorizzare i singoli ecosistemi territoriali. Il Protocollo sottoscritto dimostra una volta di più la forza corale della Lombardia, cuore europeo dell’innovazione tecnologica”.

Il Protocollo d’Intesa, oltre a supportare l’alleanza interistituzionale e intersettoriale, lancia una vera e propria ‘Call to Action’ a tutte le realtà scientifiche e tecnologiche per l’ideazione e la realizzazione di un palinsesto diffuso di iniziative e attività che potranno svolgersi in città, su aree pubbliche, vie cittadine, ma anche presso location private e istituzionali, tra il 16 e il 21 ottobre e che dovranno essere coerenti con l’iniziativa fieristica che avrà luogo all’interno dei padiglioni.

La manifestazione, in programma il 21 ottobre 2026 presso Allianz MiCo – Milano Convention Centre, fa parte del circuito di tappe europee (ad oggi Parigi ed Amsterdam) pensate per promuovere e far conoscere le startup europee. A Milano, dove gli effetti dell’evento fieristico si propagheranno alla città nel suo complesso per mezzo di iniziative diffuse, accessibili e partecipate sul modello di altri eventi urbani consolidati, parteciperanno startup selezionate di diversi settori, dalla salute digitale al luxury tech, dall’agritech, all’aerospazio.

Il Protocollo d’Intesa punta ad ampliare l’esperienza dell’evento oltre il quartiere fieristico, coinvolgendo l’intera città attraverso un approccio condiviso dai soggetti firmatari e maturato nel confronto avviato da Fondazione Fiera Milano con le istituzioni e gli attori del territorio.

“Siamo orgogliosi – ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala – di ospitare ‘CES Unveiled Milan’. Questo appuntamento offre un’imperdibile occasione per rafforzare la reputazione e l’autorevolezza di Milano in quanto polo di innovazione tecnologica a livello globale. E grazie anche alle iniziative e alle attività che saranno organizzate in città, come previsto dal protocollo siglato oggi, l’importante percorso di trasformazione digitale che Milano sta portando avanti con coraggio, ambizione e risultato si consoliderà ulteriormente. La tappa milanese del ‘Road to CES’, infatti, valorizzerà le sinergie e le collaborazioni esistenti tra grandi imprese che operano nel settore, start up, centri di ricerca, università e sistema fieristico andando ad alimentare quell’ecosistema dinamico, scientifico e d’avanguardia, che vede Milano al centro e che permette alla nostra città di restare aperta al nuovo, di sperimentare e di guardare al futuro con curiosità, pragmatismo e capacità di visione”.

“L’arrivo di CES Unveiled a Milano – ha sottolineato Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano – rappresenta una straordinaria opportunità per consolidare il ruolo della nostra città e della Lombardia come punto di riferimento europeo per l’innovazione tecnologica. Fin dall’inizio, abbiamo voluto come Fondazione Fiera Milano che questo appuntamento non si limitasse agli spazi della manifestazione, ma coinvolgesse l’intera città e il territorio attraverso un palinsesto diffuso di iniziative aperte, partecipate e accessibili. In questo modo l’innovazione esce dagli spazi espositivi e diventa patrimonio condiviso, capace di coinvolgere cittadini, giovani, imprese, università e professionisti. Ringrazio tutti i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni della città che hanno fin da subito creduto in questa idea, aderendo al protocollo e contribuendo a valorizzare al meglio il territorio in occasione del CES. La scelta di Milano come tappa europea del CES conferma la forza del nostro ecosistema, frutto della collaborazione tra istituzioni, imprese, mondo della ricerca e della formazione. È un riconoscimento internazionale che premia una città capace di attrarre i grandi appuntamenti globali e, al tempo stesso, di trasformarli in occasioni di crescita per il territorio. Come Fondazione Fiera Milano siamo orgogliosi di contribuire a questo percorso, perché crediamo che le grandi manifestazioni debbano generare valore ben oltre i giorni dell’evento, favorendo nuove connessioni, diffondendo la cultura dell’innovazione e rafforzando il posizionamento internazionale di Milano e dell’Italia”.

“Accogliere il CES Unveiled – ha ribadito Alvise Biffi, presidente di Assolombarda – significa rafforzare il posizionamento internazionale della nostra città come capitale dell’innovazione. Se oggi il CES sceglie Milano come prima tappa europea della ‘Road to CES’ è perché esiste un ecosistema dell’innovazione fatto di imprese, università, startup, centri di ricerca e istituzioni che collaborano per trasformare la tecnologia in crescita e sviluppo. Qui, infatti, hanno sede 22.000 imprese manifatturiere, 173.000 aziende dei servizi innovativi, il 22% delle startup innovative italiane e 8 atenei dove studiano 236.000 studenti universitari. È un ecosistema che Assolombarda contribuisce a rafforzare anche attraverso ‘ForgIA’, il progetto con cui accompagniamo le imprese nella valorizzazione dei dati industriali e nell’adozione dell’intelligenza artificiale, e con un impegno crescente sui nuovi fronti della ‘Physical AI’, destinata a integrare sempre più intelligenza artificiale e sistemi fisici nei processi produttivi. Il CES Unveiled rappresenta quindi un’opportunità per mostrare al mondo la capacità di Milano di fare sistema e per coinvolgere sempre più imprese in questa nuova stagione della competitività”.

“Per la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi – ha evidenziato Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi – il Ces Unveiled Milan ha un valore particolare, perché raccorda e valorizza sviluppo digitale e sistema delle imprese. È una iniziativa che rafforza il posizionamento internazionale della nostra città anche sul fronte dell’innovazione e dell’intelligenza artificiale rendendola più competitiva”.

“Il CES Unveiled Milan – ha spiegato Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza – è un’occasione preziosa per valorizzare il ruolo che Milano e il suo sistema economico hanno conquistato nei processi di innovazione. Il terziario è il settore che più ha saputo trasformarsi, facendo del digitale un’opportunità di sviluppo, dell’omnicanalità una strategia di crescita e dell’intelligenza artificiale un vantaggio competitivo. Confcommercio Milano aprirà le porte di Palazzo Castiglioni favorendo il dialogo tra aziende, startup e istituzioni e coinvolgerà, per l’evento, le imprese della città rendendo Milano sempre più attrattiva e competitiva a livello internazionale”.

“L’ingresso di Milano nel circuito europeo di Road to CES – ha osservato Massimo Dal Checco, presidente di Anitec-Assinform, l’Associazione di settore delle aziende del digitale (ICT) e dell’elettronica di consumo operanti in Italia – rappresenta un’importante occasione per rafforzare il posizionamento dell’Italia nei principali contesti internazionali dell’innovazione digitale. Iniziative come questa favoriscono il dialogo tra istituzioni, imprese e ricerca, creando nuove opportunità di collaborazione in uno scenario in cui innovazione e tecnologie digitali sono sempre più determinanti per la competitività dei Paesi”.

“Accogliamo con favore questo percorso di collaborazione – ha chiosato Paola Generali di Assintel – che contribuirà a rafforzare il ruolo di Milano come punto di riferimento internazionale per l’innovazione tecnologica. Siamo convinti che il lavoro congiunto con i partner coinvolti possa favorire una partecipazione sempre più ampia delle micro e piccole imprese ai processi di innovazione. Come rappresentanti in Confcommercio delle imprese ICT e digitali italiane confermiamo la nostra piena disponibilità a contribuire”.

Attenzione, video a questo link. https://www.swisstransfer.com/d/db094424-7545-4019-8fb4-0e1e3758751c

Contiene immagini di copertura e interviste a:

Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia;

Giuseppe Sala, sindaco di Milano;

Giovanni Bozzetti, presidente Fondazione Fiera Milano;

Matteo Zoppas, presidente ICE (Italian Trade & Investment Agency). (LNotizie)

doz