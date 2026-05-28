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Lombardia Notizie / Sicurezza e protezione civile

Corridoio Brennero, informazioni e raccomandazioni per la chiusura

Autostrada del Brennero

Gli uffici di Protezione civile consigliano la pianificazione di itinerari alternativi

Sabato 30 maggio 2026 il corridoio del Brennero chiude al traffico a causa di una manifestazione autorizzata in Tirolo. Verrà modificata la viabilità e saranno imposte limitazioni alla circolazione. Per evitare possibili disagi, gli uffici di Protezione civile regionale consigliano agli automobilisti provenienti dalla Lombardia la pianificazione di itinerari alternativi.

Modifiche viabilistiche attuate

L’A22 (Autostrada del Brennero) sarà chiusa verso nord da Vipiteno, con possibili estensioni fino a Bolzano. Il traffico sarà interdetto dalle ore 11 alle 19 anche per l’A13 e la Statale del Brennero in Austria.

Stop ai mezzi pesanti

È indetto anche un divieto alla circolazione per i mezzi pesanti (oltre 7,5 tonnellate)  sull’Autostrada e sulla rete viaria dell’Alto Adige già a partire dalle prime ore del mattino.

Previsioni di traffico

A causa delle modifiche viabilistiche, non si escludono rallentamenti anche sulla rete stradale secondaria. I navigatori potrebbero indicare percorsi alternativi non percorribili a causa di chiusure previste nei valichi secondari del Passo Resia (Val Venosta) e di Prato alla Drava – Winnebach (Alta Pusteria).

Raccomandazioni per i cittadini

Per ridurre al minimo i disagi ai viaggiatori diretti verso nord si raccomanda di aggirare l’area dell’Alto Adige, pianificando itinerari alternativi (ad esempio, percorrendo il Tarvisio) su lunga distanza, in modo tale da evitare strade locali che potrebbero essere soggette a chiusure.
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