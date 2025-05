Trenord, in Lombardia nuove corse dal 15 giugno con l’orario estivo

“Alla vigilia di mesi particolarmente complessi, con numerosi cantieri e interventi infrastrutturali da parte di RFI che impatteranno sul servizio, Regione Lombardia, d’intesa con Trenord, ha profuso un notevole impegno per garantire ai viaggiatori un’offerta ferroviaria adeguata e con l’ampliamento di numerosi collegamenti”. Lo ha detto l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, commentando il nuovo orario dei treni annunciato da Trenord e che sarà in vigore a partire dal prossimo 15 giugno.

“Un cambio orario – ha aggiunto Lucente – che tiene conto delle nuove esigenze dell’utenza, con il potenziamento dei servizi per Malpensa, a dimostrazione della sempre più alta vocazione turistica e business della Lombardia, e di diverse tratte particolarmente frequentate dai pendolari in vari territori e anche in ambito transfrontaliero. Uno sforzo notevole da parte di Regione, con un’attenzione crescente per il trasporto pubblico locale, settore strategico visto che ogni giorno sul nostro territorio vengono trasportati più di 4 milioni di passeggeri, 760.000 su rotaia e quasi 3,6 milioni su gomma, numeri che rappresentano il 30% del trasportato nazionale”.

Trenord, le novità in arrivo con l’orario estivo

Tra le novità di Trenord in arrivo con l’orario estivo spiccano i collegamenti notturni aggiuntivi tra Milano e l’Aeroporto di Malpensa, che dal 28 giugno offriranno un treno ogni 30 minuti in fascia serale e notturna, anziché ogni ora. Inoltre, sarà esteso l’orario delle corse da e per Malpensa nei giorni festivi e prefestivi.

Dal 15 giugno saranno attivate nuove corse festive sulla linea Milano-Arona, per facilitare l’accesso al Lago Maggiore, sulla Milano-Treviglio-Cremona nei feriali dal lunedì al venerdì due corse Cremona-Treviglio – una la mattina e una la sera – prolungheranno la corsa da e per Milano, collegando direttamente Crema e Treviglio. Anche la linea Brescia-Cremona vedrà un incremento dell’offerta nei giorni festivi, con otto nuove corse.

Previste ulteriori corse dal 15 settembre

A partire dal 15 settembre, con la ripresa delle attività scolastiche e lavorative, è previsto un ulteriore rafforzamento del servizio. Trenord introdurrà nuove corse serali sulla linea S13 Pavia-Milano-Garbagnate Milanese e sulla Milano-Varese-Porto Ceresio, per migliorare i collegamenti nelle fasce orarie serali. Anche i collegamenti transfrontalieri verso il Ticino e Locarno saranno potenziati, con corse anticipate al mattino e prolungamenti serali fino a Biasca e Bellinzona. Sulla Milano Cadorna-Novara Nord sarà aggiunta una nuova corsa serale, portando la frequenza a un treno ogni 30 minuti nelle ore di punta del pomeriggio.

Durante l’estate proseguiranno, inoltre, importanti lavori infrastrutturali in diversi punti della rete ferroviaria lombarda. Gli interventi, programmati dai gestori delle infrastrutture per ammodernare le linee e migliorare la regolarità del servizio, comporteranno modifiche temporanee alla circolazione.

In totale, Trenord offrirà oltre 2.300 corse giornaliere, con l’obiettivo di rendere sempre più capillare e accessibile il servizio ferroviario regionale.