Prosegue l’impegno di Regione Lombardia a sostegno delle imprese del settore cinematografico e audiovisivo. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Cultura, Francesca Caruso, ha dato il via libera ad una nuova misura che supporta la fase di sviluppo (scrittura e preproduzione) di opere di cinema ambientate in Lombardia o legate al contesto lombardo.

Il supporto al cinema che punta sul territorio della Lombardia

L’obiettivo è sostenere il potenziale creativo degli autori, valorizzare il racconto della Lombardia e del suo patrimonio storico, culturale e artistico e rendere sempre più attrattivo il territorio regionale come set per le produzioni audiovisive.

Una dotazione finanziaria di 300.000 euro

La misura, promossa da Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Lombardia Film Commission, ha una dotazione finanziaria di 300.000 euro.

Una vetrina per le bellezze lombarde

“Sosteniamo con convinzione il settore cinematografico e audiovisivo – evidenzia l’assessore Caruso – come fattore strategico per lo sviluppo della cultura e del turismo e come volàno per la valorizzazione dell’identità e delle tradizioni lombarde. Aiutare la competitività del comparto significa generare benefici per la nostra economia, favorire la creazione di posti di lavoro e garantire una vetrina efficace per le bellezze storiche, naturali e paesaggistiche della Lombardia”.

Contributo a fondo perduto

L’agevolazione è destinata a lungometraggi e opere seriali di finzione, documentari e documentari seriali, opere di animazione e opere seriali di animazione. L’aiuto è concesso a fondo perduto e non può superare il 50% delle spese sostenute. Il contributo massimo concedibile è di 30.000 euro per tutte le categorie di opere, ad eccezione dei documentari e documentari seriali per i quali il contributo massimo è di 15.000 euro.

Quali spese possono essere coperte

Tra le spese ammissibili a contributo rientrano:

L’opzione e l’acquisizione dei diritti;

I compensi per autori e creativi impegnati nella scrittura della sceneggiatura e del trattamento;

Le attività di ricerca sul territorio lombardo; la selezione dei tecnici principali e del cast;

La redazione del budget di produzione e del piano finanziario;

La ricerca di partner, finanziatori, coproduttori e distributori;

La definizione del piano di produzione;

Le strategie iniziali di marketing e promozione dell’opera;

La ricerca grafica;

Le soluzioni tecniche relative agli effetti visivi.

Il territorio al centro anche con ‘Lombardia per il Cinema’

L’iniziativa si aggiunge al bando ‘Lombardia per il Cinema’ che ha supportato, con uno stanziamento di 3 milioni di euro, le imprese cinematografiche che realizzano film e documentari nel territorio regionale.

Supporto nella fase iniziale dei progetti di cinema che trattano di Lombardia

“Con il precedente bando – sottolinea Caruso – abbiamo sostenuto la produzione di opere cinematografiche in Lombardia, ora supportiamo la fase iniziale dei progetti, quella per molti aspetti più critica e delicata, a partire dalla fase di scrittura della sceneggiatura, con l’obiettivo di dare impulso a un nuovo protagonismo lombardo anche nell’ambito di un settore rilevante come quello del cinema e dell’audiovisivo”.