Classifica Newsweek 2026: 5 ospedali lombardi tra i primi 8 in Italia

La Lombardia si conferma ai vertici della sanità internazionale. Nella classifica ‘World’s Best Hospitals 2026‘ pubblicata da Newsweek, sono cinque gli ospedali lombardi presenti tra i primi otto in Italia. Un risultato che consolida il ruolo della Lombardia come punto di riferimento nazionale e internazionale per qualità delle cure, innovazione tecnologica e integrazione tra assistenza e ricerca.

I risultati della Lombardia

Tra gli ospedali della Regione Lombardia in classifica figurano:

43° posto mondiale – Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (Milano)

(Milano) 51° posto mondiale – Istituto Clinico Humanitas (Rozzano)

(Rozzano) 57° posto mondiale – Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato (Milano)

(Milano) 104° posto mondiale – Ospedale Papa Giovanni XXIII (Bergamo)

(Bergamo) 134° posto mondiale – Ospedale Policlinico San Matteo (Pavia)

Nella graduatoria italiana sono inoltre presenti il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma (33°), il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna (76°), l’Azienda Ospedale Università Padova (127°), l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona – Ospedale Borgo Trento (142°), l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenza (192°), l’AOU Policlinico di Modena (198°), l’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea di Roma (203°) e il Presidio Ospedaliero Molinette – A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino (221°).

Fontana: risultato che conferma la solidità del nostro sistema sanitario

“Cinque ospedali lombardi tra i primi otto in Italia e tre tra i primi cento al mondo – ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – rappresentano un risultato che conferma la solidità del nostro sistema sanitario. È un riconoscimento al lavoro quotidiano di medici, infermieri, ricercatori e di tutto il personale sanitario che opera con professionalità e dedizione. Continueremo a investire in strutture, tecnologie e innovazione per garantire ai cittadini cure sempre più efficaci e moderne”.

Bertolaso: priorità migliorare ogni giorno i servizi offerti ai cittadini

“Riteniamo ancora più significativo del posizionamento nelle classifiche internazionali il giudizio espresso quotidianamente dai cittadini che si affidano alle nostre strutture – ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso –. È a loro che dobbiamo risposte concrete, qualità dell’assistenza e continuità delle cure. Per questo non ci stancheremo mai di rafforzare la collaborazione tra tutte le componenti del sistema sanitario lombardo e di promuovere una piena integrazione con il territorio, che rappresenta il vero obiettivo strategico verso cui siamo orientati. Accogliamo quindi questi risultati con soddisfazione, ma senza alcun trionfalismo. La priorità resta, infatti, migliorare ogni giorno i servizi offerti ai cittadini”.

La graduatoria di Newsweek

La graduatoria di Newsweek si basa su parametri che includono qualità delle cure, reputazione professionale, indicatori di performance e sicurezza del paziente, offrendo una valutazione indipendente e autorevole dei migliori ospedali a livello globale.

La valutazione del 2026 comprende ospedali di 32 Paesi: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, India, Israele, Italia, Giappone, Malesia, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Filippine, Arabia Saudita, Singapore, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tailandia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti d’America. Questi Paesi sono stati selezionati utilizzando molteplici criteri di comparabilità, tra cui la dimensione della popolazione, l’aspettativa di vita, il tenore di vita, la densità ospedaliera e la disponibilità di dati affidabili.

A questo link la classifica dei top 250.

A questo link l’elenco completo degli ospedali menzionati nella classifica 2026 di Newsweek.