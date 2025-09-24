Logo Regione Lombardia

Sanità, Regione Lombardia premiata ai Best Italian Hospitals 2025

L'iniziativa valorizza le eccellenze delle strutture ospedaliere italiane

Regione Lombardia ha ricevuto un importante riconoscimento nell’ambito della quarta edizione dei Best Italian Hospitals 2025, l’iniziativa di Class Editori che valorizza le eccellenze delle strutture ospedaliere italiane.

L’evento ha riunito i principali rappresentanti del settore sanitario per discutere di performance cliniche, innovazione, ricerca e digitalizzazione. Spazio a temi quali governance, capitale umano, sanità digitale e robotica. L’assessore Bertolaso, che ha ritirato il premio, ha illustrato il modello lombardo, evidenziando il valore del Servizio Sanitario Nazionale e il ruolo strategico degli ospedali regionali.

Il premio ‘Regione di Eccellenza’

Durante i Best Italian Hospitals Awards, Regione Lombardia è stata premiata come ‘Regione di Eccellenza’ per l’alta qualità delle sue strutture.

