I dati registrati domenica 18 gennaio 2026, da ARPA Lombardia hanno certificato il rispetto del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 nelle province di Monza, Como, Bergamo, Brescia e Mantova. Come previsto dalla dgr 5613/2026, considerate le previsioni meteorologiche per la giornata di lunedì 19 gennaio 2026, tendenzialmente favorevoli alla dispersione degli inquinanti, a partire da martedì 20 gennaio 2026 saranno disattivate le misure temporanee antinquinamento di primo livello in tutte le province coinvolte.

Sul sito www.infoaria.regione.lombardia.it sono riportate tutte le informazioni relative alle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria. Il sito prevede anche un servizio di notifiche per essere informati tempestivamente sull’attivazione delle misure temporanee. L’alert può essere attivato previa registrazione.