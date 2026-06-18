L’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari e l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi, hanno partecipato a Palazzo Giureconsulti a Milano, all’assemblea di Confesercenti Lombardia. In quell’occasione è stata eletta la nuova presidente regionale Barbara Quaresmini e rinnovato gli organi dell’associazione per il quadriennio 2026-2030. L’incontro è stato l’occasione per un confronto tra istituzioni e rappresentanti delle imprese sui temi della competitività del commercio, del turismo e dello sviluppo dei territori.

La Lombardia delle imprese

Tema dell’incontro era ‘La Lombardia delle imprese. Competitività, territori e comunità: una visione per il 2030’, con un focus sulle prospettive di sviluppo del sistema imprenditoriale lombardo, sulla competitività dei territori e sul ruolo delle comunità locali.

Massari: turismo e commercio unica filiera e leva attrattiva per il territorio

“Il commercio di prossimità – ha dichiarato Massari – rappresenta un presidio fondamentale per la vitalità delle nostre comunità . Ed anche per l’attrattività delle destinazioni lombarde. Turismo, commercio, pubblici esercizi e produzioni locali costituiscono infatti un’unica filiera che genera valore per i territori”.

“Per questo – ha aggiunto – con il nuovo Piano del Turismo 2026-2028, stiamo lavorando per distribuire i flussi turistici su tutta la Lombardia. Valorizzando borghi, aree interne, cammini, cicloturismo ed enogastronomia. Affinché la crescita del turismo si traduca in opportunità concrete per le imprese locali e per i centri storici”.

“Una destinazione – ha concluso – è davvero competitiva quando crea sviluppo diffuso, sostiene le attività di vicinato e rafforza l’identità dei territori”.