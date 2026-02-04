Aler Bergamo Lecco Sondrio, efficientamento energetico per 1.144 alloggi

Migliorare la qualità e il comfort delle abitazioni, riducendo strutturalmente i consumi dell’energia con un risparmio concreto sulle bollette per tutti gli inquilini. Si muove su queste coordinate il piano di riqualificazione energetica avviato da Aler Bergamo-Lecco-Sondrio sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica nelle tre province, attraverso la misura Repower.

Complessivamente sono coinvolti 1.144 alloggi per un investimento di 167,06 milioni di euro finanziato con fondi del Pnrr. Gli interventi riguardano edifici realizzati in larga parte tra gli anni Settanta e Ottanta e comprendono opere di isolamento termico, sostituzione degli impianti di riscaldamento, installazione di sistemi tecnologicamente più efficienti e, dove possibile, integrazione di fonti rinnovabili.

Nel dettaglio, in provincia di Bergamo gli interventi interessano 574 appartamenti, tra Bergamo città e Treviglio, per un investimento complessivo di circa 96,04 milioni di euro.

In provincia di Lecco sono coinvolti 318 alloggi, distribuiti tra Lecco, Valmadrera, Oggiono, Civate, Malgrate, Galbiate e Calolziocorte, con risorse pari a circa 46,82 milioni di euro.

In provincia di Sondrio i lavori riguardano 252 appartamenti nei comuni di Sondrio, Valdidentro e Delebio, per un importo complessivo di circa 24,2 milioni di euro.

ASSESSORE FRANCO – “La misura – afferma l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco – rappresenta una grande opportunità per i territori ed è un ulteriore segno degli sforzi in atto per efficientare i servizi abitativi pubblici. Le riqualificazioni energetiche determinano miglioramenti concreti nella qualità della vita delle persone: interventi come questi, in cui si adottano soluzioni tecnologiche tra le più moderne, consentono di generare risparmi sulle bollette di famiglie tra le più bisognose. Un modo per aiutare chi è in difficoltà contribuendo, nel contempo, al taglio delle emissioni e all’affermarsi dei progetti di rigenerazione urbana e sociale. Riqualificare le case popolari significa produrre benefici non solo per gli assegnatari degli alloggi, ma anche per l’intera comunità di un quartiere o di una città”.

“L’iniziativa – prosegue Franco – rientra a pieno titolo nella ‘Missione Lombardia’, il piano per il rilancio delle politiche abitative regionali che stiamo dispiegando in ogni provincia. Negli ultimi anni siamo riusciti a recuperare una quantità di risorse senza precedenti, ottimizzando e coordinando le varie fonti di finanziamento. Il tutto finalizzato ad attivare cantieri sui territori: opere che abbiamo sbloccato e che monitoriamo passo dopo passo, collaborando proficuamente con tutti i soggetti istituzionali coinvolti”.

“Concretizzare la ‘Missione Lombardia’ – evidenzia l’assessore Franco – significa anche prestare la medesima attenzione a tutte le realtà lombarde: per i territori di Bergamo, Lecco e Sondrio gli interventi in oggetto si aggiungono a quanto già messo in campo in questi anni per i diversi aspetti che riguardano la qualità dell’abitare: la cura del patrimonio, la rigenerazione urbana, il welfare abitativo e l’housing sociale. Il nostro impegno non si ferma”.

“Repower rappresenta una svolta concreta per il patrimonio abitativo pubblico – dichiara Corrado Zambelli, presidente di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio –. Non parliamo solo di numeri importanti, ma di interventi che incidono direttamente sulla vita quotidiana delle persone: case più efficienti, meglio isolate e con impianti moderni significano meno sprechi energetici e bollette più leggere per tutte le famiglie coinvolte”.

“Questo programma – prosegue Zambelli – ha anche un forte valore sociale ed economico. Investire sull’efficienza energetica vuol dire tutelare chi vive negli alloggi Aler, spesso famiglie e persone fragili, ma significa anche generare lavoro sul territorio, offrendo opportunità concrete alle imprese chiamate a realizzare gli interventi. È un investimento che mette in moto competenze, professionalità e filiere locali, con ricadute positive sull’economia dei nostri territori”.

I cantieri partiranno progressivamente nei diversi ambiti provinciali secondo le tempistiche tecniche e amministrative previste. “Siamo consapevoli che i lavori comporteranno qualche disagio temporaneo – conclude il presidente di Aler – ma il risultato finale saranno abitazioni più confortevoli, più moderne e meno costose da mantenere. Un investimento pensato per gli inquilini di oggi, per il futuro dei nostri quartieri e per la crescita del sistema economico locale”. (LNews)

