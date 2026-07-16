Si è aperto mercoledì 15 luglio al Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia, con un video messaggio del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il congresso dell’Associazione europea delle Scuole di Sanità Pubblica (Aspher), intitolato ‘Education and Training in Public Health’. L’evento inaugurale, un simposio organizzato in collaborazione con Regione Lombardia, ha riunito autorevoli esponenti delle istituzioni e della comunità scientifica per confrontarsi sul futuro della sanità pubblica a livello internazionale, nazionale e regionale.

I lavori del congresso

I lavori del congresso proseguiranno fino al 18 luglio nella sede del Politecnico di Milano. Il programma scientifico delle prossime giornate è promosso da tre Scuole di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva (Università degli Studi di Milano, Università di Pavia e Università Vita-Salute San Raffaele), insieme al Centro Collaboratore OMS del Politecnico di Milano sul tema “Design & Health: Healthcare Infrastructures Planning, Design and Evaluation”.

I partecipanti

La sessione di apertura odierna ha visto la partecipazione di figure di spicco del panorama globale, tra cui Giovanni Rezza, tra i principali esperti italiani del settore. Per Regione Lombardia l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, e il direttore generale della DG Welfare, Mario Melazzini.

Bertolaso: fare della prevenzione un elemento concreto e costante

A margine dell’evento, Bertolaso ha illustrato le linee d’azione della Regione: “In Lombardia promuoviamo un modello sanitario integrato che unisce assistenza ospedaliera e territoriale, ricerca biomedica, prevenzione e innovazione organizzativa per rispondere con efficacia alle nuove sfide della salute. Il nostro sistema si fonda su una rete articolata di soggetti pubblici e privati, capace di integrare ospedali e servizi territoriali, dalle Case della Comunità agli Ospedali di Comunità, fino all’assistenza domiciliare. Grazie a questa sinergia vogliamo garantire la continuità dell’assistenza lungo l’intero percorso di cura, affinché nessun paziente sia mai lasciato solo. Il nostro impegno come Regione è anche quello di fare della prevenzione un elemento concreto e costante, in grado di accompagnare le persone in ogni fase della vita“.

Il premio al prof. Ricciardi

La serata si è conclusa con il conferimento dell’ ‘Andrija Štampar Medal’ Award al professor Walter Ricciardi, uno dei più prestigiosi riconoscimenti europei nel campo della sanità pubblica. Il premio è stato consegnato dall’assessore Bertolaso, dalla Presidente dell’Aspher Mary Codd e dal professor Carlo Signorelli, ordinario di Igiene all’Università Vita-Salute San Raffaele